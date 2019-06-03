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14:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Горячее питание школьников могут оплатить из федерального бюджета

Правительство совместно с Госдумой разработало законопроект о горячем питании для детей в школах. В рамках инициативы предполагается, что часть расходов понесет федеральный бюджет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минпросвещения.

Источник: РИА "Новости"

По словам госпожи Голиковой, проект закона практически готов к внесению в Госдуму. «Есть желание и необходимость поддержать эту тему за счет, в том числе, средств федерального бюджета. Мы очень надеемся, что эта совместная работа, которую мы проводим, приводит к очень позитивному результату», — сказала вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

О необходимости ввести в школах полноценное и сбалансированное горячее питание заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой в апреле. По словам председателя правительства, нормы питания школьников «должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам».

В мае родители волгоградских школьников пожаловались на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей: одни получают кашу, другие — котлеты с гарниром. Как выяснил «Ъ», в ряде российских регионов «социальное» меню также отличается. В Минпросвещения пообещали провести всероссийский мониторинг школьного питания.

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