Горячее питание школьников могут оплатить из федерального бюджета

По словам госпожи Голиковой, проект закона практически готов к внесению в Госдуму. «Есть желание и необходимость поддержать эту тему за счет, в том числе, средств федерального бюджета. Мы очень надеемся, что эта совместная работа, которую мы проводим, приводит к очень позитивному результату», — сказала вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).
О необходимости ввести в школах полноценное и сбалансированное горячее питание заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой в апреле. По словам председателя правительства, нормы питания школьников «должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам».
В мае родители волгоградских школьников пожаловались на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей: одни получают кашу, другие — котлеты с гарниром. Как выяснил «Ъ», в ряде российских регионов «социальное» меню также отличается. В Минпросвещения пообещали провести всероссийский мониторинг школьного питания.