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13:35 (мск), источник: Playboy

Тетрису 35 лет: темная история советской игры, ставшей самой популярной в мире

Больше экземпляров продал только Minecraft.

Источник: AP 2019

Для людей каждого возраста есть видеоигры, которые «знают все». Это могут быть Pac-Man или первый Super Mario Bros, а может, и GTA. Но та игра, которая известна абсолютно всем поколениям, и которая завоевала популярность практически во всех странах — это советский Тетрис.

Компания Tetris продала более 170 миллионов копий практически на всех игровых и компьютерных платформах, которые вы можете себе вообразить, и только лишь постоянно развивающийся Minecraft продал больше.

6 июня легендарной игре исполняется 35 лет, и мы просто обязаны раскрыть загадочную историю ее создания и распространения. Благодаря научно-популярному графическому роману 2016 года под названием «Тетрис: игра, в которую играют люди» писателя и иллюстратора Бокса Брауна у нас есть хотя бы примерно общая картина истории этой игры. В книге объединились кусочки всей этой советской секретной головоломки.

Как родился Тетрис

Все началось с советского любознательного инженера-программиста по имени Алексей Пажитнов. Он создал «Тетрис» в 1984 году, работая в Вычислительном центре им. Дородницына Академии наук СССР.

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«Пажитнов не собирался делать деньги на своем творении, он разработал игру “для удовольствия”», — сказал Браун для Live Science. Ну, а мы, как люди из России, понимаем, что ни о каких деньгах он думать-то и не мог.

Пажитнов был вдохновлен не электронной игрой-головоломкой под названием «пентамино», в которой в коробке собраны различные пластиковые фигурки из пяти кубиков. Он стал думать, как бы перенести это в электронный вид: Пажитнов вообразил формы, падающие сверху в стакан, где игроки контролируют эти формы и направляют их на нужное место. Ему пришлось «обрезать» форму фигурок, потому что тормозил компьютер, и… уже первичный вариант игры получился настолько «заразительным», что сам изобретатель никак не мог остановиться и даже дописать игру до конца. Это был Тетрис.

«Тетрис» копировали и распространяли на дискетах, игра быстро разошлась по всей Москве. Но, как и в большинстве случаев, история о том, как изобретение оказалось за границей, загадочна и запутана.

Пажитнов послал копию коллеге в Венгрию, а тот оказался на выставке программного обеспечения в Венгерском технологическом институте, где привлек внимание Роберта Стейна — владельца британской компании Andromeda Software Ltd.

Тетрис заинтриговал Стейна. Он выследил Пажитнова в Москве, но в конечном итоге судьба игры оказалась в руках нового советского агентства Elektronorgtechnica (Elorg), созданного для наблюдения за распространением советского программного обеспечения за рубежом.

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Советская компания быстро забыла об изобретателе игры Алексее Пажитнове и самостоятельно предоставила лицензию на игру Стейну, который затем лицензировал ее дистрибьюторам в США и Великобритании — Spectrum HoloByte и Mirrorsoft Ltd. Об этом сообщала The New York Times в 1988 году. Согласно Times, Тетрис был первым программным обеспечением, созданным в Советском Союзе.

Соглашение Стейна с Elorg охватывало лицензирование Тетриса только для персональных компьютеров — не для монетных компьютеров или карманных устройств. Но Стейн сказал дистрибьютору Великобритании Mirrorsoft, что эти права скоро будут, и Mirrorsoft приступила к заключению лицензионных соглашений с игровыми компаниями Atari и Sega в Японии на аркадные киоски и игровые приставки для дома.

Хенк Роджерс | Источник: AP 2019

Хенк Роджерс из BulletProof Software также наблюдал за заключением сделок с Тетрис в Японии и обеспечил права на распространение игры на компьютерах и консолях для Nintendo через американского дистрибьютора Spectrum HoloByte.

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Тем не менее, законный владелец Тетриса, советское агентство Elorg, ничего не знал об этих сделках, как пишет Браун. Единственным контрактом, подписанным агентством, была сделка со Стейном, и касалась она лишь прав на компьютеры, и не более того.

Во время всех этих сделок огромное количество денег ушло в другие руки, но Пажитнов, создатель игры, не участвовал ни в каких переговорах и не имел никакой прибыли, упустив примерно 40 миллионов долларов, как сообщал SFGate в 1998 году.

Однако Пажитнов и Роджерс стали друзьями, и с помощью Роджерса Пажитнов эмигрировал в Америку в 1991 году и посвятил себя созданию игр. Сначала для своей собственной компании Tetris, а затем для Microsoft, где под его руководством был выпущен набор головоломок Pandora’s Box, получивших несколько престижных наград. В 2005 году Пажитнов разработал игру-головоломку Hexic, которая вошла в коллекцию игр на Xbox 360.

В 1996 году, когда Elorg распускался, Роджерс вернулся в Москву для заключительного этапа по переговорам насчет Тетриса — вернуть право собственности на игру тому человеку, который ее придумал.

Кстати…

В 1985 году 16-летний школьник из воронежской области Вадим Герасимов переложил Тетрис на архитектуру PC. Годами позже он добавил в игру некоторые детали и стал одним из разработчиков «Тетриса».

Почти десять лет после этого он работал и учился в лаборатории антидисциплинарных исследований Массачусетского технологического института, а в данный момент является инженером корпорации Google.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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