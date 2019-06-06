13:35 (мск), источник: Playboy
Тетрису 35 лет: темная история советской игры, ставшей самой популярной в мире
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6 июня легендарной игре исполняется 35 лет, и мы просто обязаны раскрыть загадочную историю ее создания и распространения. Благодаря
Все началось с советского любознательного
«Пажитнов не собирался делать деньги на своем творении, он разработал игру “для удовольствия”», — сказал Браун для Live Science. Ну, а мы, как люди из России, понимаем, что ни о каких деньгах он
Пажитнов был вдохновлен не электронной
«Тетрис» копировали и распространяли на дискетах, игра быстро разошлась по всей Москве. Но, как и в большинстве случаев, история о том, как изобретение оказалось за границей, загадочна и запутана.
Тетрис заинтриговал Стейна. Он выследил Пажитнова в Москве, но в конечном итоге судьба игры оказалась в руках нового советского агентства Elektronorgtechnica (Elorg), созданного для наблюдения за распространением советского программного обеспечения за рубежом.
Советская компания быстро забыла об изобретателе игры Алексее Пажитнове и самостоятельно предоставила лицензию на игру Стейну, который затем лицензировал ее дистрибьюторам в США и Великобритании — Spectrum HoloByte и Mirrorsoft Ltd. Об этом сообщала The New York Times в 1988 году. Согласно Times, Тетрис был первым программным обеспечением, созданным в Советском Союзе.
Соглашение Стейна с Elorg охватывало лицензирование Тетриса только для персональных компьютеров — не для монетных компьютеров или карманных устройств. Но Стейн сказал дистрибьютору Великобритании Mirrorsoft, что эти права скоро будут, и Mirrorsoft приступила к заключению лицензионных соглашений с игровыми компаниями Atari и Sega в Японии на аркадные киоски и игровые приставки для дома.
Хенк Роджерс из BulletProof Software также наблюдал за заключением сделок с Тетрис в Японии и обеспечил права на распространение игры на компьютерах и консолях для Nintendo через американского дистрибьютора Spectrum HoloByte.
Тем не менее, законный владелец Тетриса, советское агентство Elorg, ничего не знал об этих сделках, как пишет Браун. Единственным контрактом, подписанным агентством, была сделка со Стейном, и касалась она лишь прав на компьютеры, и не более того.
Во время всех этих сделок огромное количество денег ушло в другие руки, но Пажитнов, создатель игры, не участвовал ни в каких переговорах и не имел никакой прибыли, упустив примерно 40 миллионов долларов, как сообщал SFGate в 1998 году.
Однако Пажитнов и Роджерс стали друзьями, и с помощью Роджерса Пажитнов эмигрировал в Америку в 1991 году и посвятил себя созданию игр. Сначала для своей собственной компании Tetris, а затем для Microsoft, где под его руководством был выпущен набор головоломок Pandora’s Box, получивших несколько престижных наград. В 2005 году Пажитнов разработал
В 1985 году 16-летний школьник из воронежской области Вадим Герасимов переложил Тетрис на архитектуру PC. Годами позже он добавил в игру некоторые детали и стал одним из разработчиков «Тетриса».
Почти десять лет после этого он работал и учился в лаборатории антидисциплинарных исследований Массачусетского технологического института, а в данный момент является инженером корпорации Google.