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15:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Британскую сценаристку высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»

Сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит заявила в Twitter, что не понимает, почему в сериале «Чернобыль» отсутствуют темнокожие актеры.

Ее пост в Twitter вызвал резкую негативную реакцию со стороны других интернет-пользователей, в том числе русскоязычных.

Посмотрела два эпизода «Чернобыля», очень хорошо! Только есть одна мысль… я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?
Карла Мари Свит

Свит сослалась на слова создателей сериала, которые на вопрос про британские акценты актеров заявили, что этот нюанс не влияет на сюжет «Чернобыля».

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«В стране есть столько великих темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли бы в “Чернобыле”. Я думаю, что я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует», — добавила она.

В комментариях к посту девушку обозвали, в частности, «sjw-сукой» (social justice warrior — борец за социальную справедливость), призвали выучить историю и высмеяли за ее пост. Свит выразила удивление негативной реакцией на ее слова, отметив, что ей также прислали множество гомофобных и расистких сообщений.

30 мая сообщалось, что сериал «Чернобыль» оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, обойдя «Игру престолов».

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