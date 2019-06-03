15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядело солнечное затмение в 1900 году (видео)
Фильму 119 лет.
Первая в мире видеозапись солнечного затмения оцифрована Королевским астрономическим обществом и Британским институтом кино.
Фильм «Солнечное затмение», снятый в 1900 году Невилом Маскелайном, теперь можно бесплатно просматривать в Интернете.
Британец Маскелайн был иллюзионистом, изобретателем и
Запись длится всего одну минуту и восемь секунд. По словам Брайони Диксон, куратора из Британского института кино, Маскелайн разработал специальную насадку для своей кинокамеры — так называемый кинематографический телескоп.
«Ранее Маскелайн получил патент на инженерное оборудование, поэтому не исключено, что он мог разработать собственную камеру для съемки этого события», — сказала Диксон в интервью Live Science.
«Но этого мы, вероятно, никогда не узнаем наверняка», — добавила специалист.
В 1900 году Маскелайн показал «Солнечное затмение» для Королевского астрономического общества и широкой публики в самом престижном зале Лондона на Пиккадили.
Анна Лысенко
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