18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Москве показали тиару Наташи Ростовой (видео)
В музее проходит выставка украшений Петра Аксенова.
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В музее проходит выставка украшений Петра Аксенова.
Украшения из британского сериала «Война и мир» можно увидеть на выставке в московском Музее отечественной истории.
Их создал российский ювелир Петр Аксенов.
Героини сериала носят серьги, броши, подвески, греческие венки, жемчуг, камеи, эмалевые миниатюры в стиле ампир.
«Это совершенная эпоха в плане моды. Предыдущая эпоха барокко, рококо — женский образ был утрирован модой. А эпоха ампира — наверное, самое органичное для женщины… То, что дополняет красоту женщины, а не превращает ее в некую куклу», — говорит мастер.
Один из центральных экспонатов — тиара, в которой Наташа Ростова первый раз появляется на балу. Кроме самих украшений на выставке можно увидеть авторские эскизы.
Анна Лысенко
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