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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Москве показали тиару Наташи Ростовой (видео)

В музее проходит выставка украшений Петра Аксенова.

Украшения из британского сериала «Война и мир» можно увидеть на выставке в московском Музее отечественной истории.

Их создал российский ювелир Петр Аксенов.

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Героини сериала носят серьги, броши, подвески, греческие венки, жемчуг, камеи, эмалевые миниатюры в стиле ампир.

«Это совершенная эпоха в плане моды. Предыдущая эпоха барокко, рококо — женский образ был утрирован модой. А эпоха ампира — наверное, самое органичное для женщины… То, что дополняет красоту женщины, а не превращает ее в некую куклу», — говорит мастер.

Один из центральных экспонатов — тиара, в которой Наташа Ростова первый раз появляется на балу. Кроме самих украшений на выставке можно увидеть авторские эскизы.

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Анна Лысенко

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