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21:10 (мск), источник: Комсомольская правда

«Роскосмос» ищет добровольцев для полетов к звездам

В отряд космонавтов-2019 может попасть любой гражданин России не старше 36 лет.

Половина из нас в детстве мечтала стать космонавтами. Никогда еще эту звездную мечту не было так просто осуществить. С 3 июня 2019 года госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Гагарина объявляют набор в отряд космонавтов. Принять участие в конкурсе может любой гражданин Российской федерации не старше 36 лет. Понятно, что брать будут не всех желающих, по итогам конкурсного отбора в отряд попадут от 4 до 6 человек.

Кандидаты должны соответствовать целому ряду требований. Например, иметь высшее образование и стаж работы от 3 лет по следующим специальностям:

  • информатика и вычислительная техника;.
  • электроника, радиотехника и системы связи;.
  • фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии;.
  • электро- и теплоэнергетика;.
  • ядерная энергетика и технологии;.
  • машиностроение;.
  • физико-технические науки и технологии;.
  • авиационная и ракетно-космическая техника;.
  • аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники;.
  • нанотехнологии и наноматериалы;.
  • математика и механика;.
  • физика и астрономия;.
  • химия;.
  • биологические науки.

Кроме того, счастливчики должны продемонстрировать отличную спортивную подготовку.

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Вот только несколько нормативов, которые им предстоит сдавать:

— В беге на 1 км нужно выбежать и 3 минут 30 секунд.

— Подтянуться на перекладине 12 раз.

— Челночный бег 10×10 м — надо выбежать из 26,3 секунд.

— Проплыть 800 м вольным стилем меньше чем за 20 минут 10 секунд или преодолеть ту же дистанцию брассом за 22 минуты 30 секунд.

Подробную информацию смотрите на сайте Центра подготовки космонавтов.

Куда отправить заявление?

Документы направляются почтой России с уведомлением по адресу: 141160, Московская область, Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» с пометкой «В комиссию по отбору кандидатов в космонавты».

Телефон горячей линии: 7 (495) 526−56−30.

Ярослав Коробатов

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