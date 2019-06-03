19:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Милане открылась 3D-выставка Леонардо да Винчи
Там можно прогуляться по его мастерской.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Там можно прогуляться по его мастерской.
К 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи в Милане открылась уникальная интерактивная выставка его произведений. Посетители увидят виртуальные копии работ великого мастера, а также проследят, как он придумывал свои необыкновенные машины.
С помощью шлема виртуальной реальности гости выставки попадут в мастерскую да Винчи, и рассмотрят в деталях его произведения. Кроме того, для посетителей доступно мобильное приложение с каталогом экспонатов.
На выставке работает специальный робот, который отвечает на любые вопросы гостей о жизни и творчестве великого художника эпохи Возрождения. Выставка будет работать до конца сентября.