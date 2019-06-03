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19:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Милане открылась 3D-выставка Леонардо да Винчи

Там можно прогуляться по его мастерской.

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К 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи в Милане открылась уникальная интерактивная выставка его произведений. Посетители увидят виртуальные копии работ великого мастера, а также проследят, как он придумывал свои необыкновенные машины.

С помощью шлема виртуальной реальности гости выставки попадут в мастерскую да Винчи, и рассмотрят в деталях его произведения. Кроме того, для посетителей доступно мобильное приложение с каталогом экспонатов.

На выставке работает специальный робот, который отвечает на любые вопросы гостей о жизни и творчестве великого художника эпохи Возрождения. Выставка будет работать до конца сентября.

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