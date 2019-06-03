19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит единственная в России гонка на тракторах (видео)
Необычные соревнования проходят уже в 17-й раз.
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Необычные соревнования проходят уже в 17-й раз.
В Ростовской области прошла уникальная гонка на тракторах под названием «Бизон-Трек-Шоу». В этом году в соревновании приняли участие 33 механизатора со всей России.
Гонка — это 15-километровая трасса со множеством препятствий и испытаний. Здесь есть и грунтовая дорога, глубокие водные преграды, трамплины и опасные повороты.
В заезде участвуют по три трактора, которые развивают скорость до 100 километров в час. Соревнования делятся на восемь этапов и длятся пять часов. Кстати, участники не только преодолевают препятствия на скорость, но и борются с жарой — температура в кабине может достигать 50 градусов.
«Бизон-Трек-Шоу» является единственной гонкой на тракторах в России. Ее цель — заинтересовать молодое поколение профессией сельского механизатора.