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19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит единственная в России гонка на тракторах (видео)

Необычные соревнования проходят уже в 17-й раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Ростовской области прошла уникальная гонка на тракторах под названием «Бизон-Трек-Шоу». В этом году в соревновании приняли участие 33 механизатора со всей России.

Гонка — это 15-километровая трасса со множеством препятствий и испытаний. Здесь есть и грунтовая дорога, глубокие водные преграды, трамплины и опасные повороты.

В заезде участвуют по три трактора, которые развивают скорость до 100 километров в час. Соревнования делятся на восемь этапов и длятся пять часов. Кстати, участники не только преодолевают препятствия на скорость, но и борются с жарой — температура в кабине может достигать 50 градусов.

«Бизон-Трек-Шоу» является единственной гонкой на тракторах в России. Ее цель — заинтересовать молодое поколение профессией сельского механизатора.

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