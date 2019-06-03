20:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В австралийском городе Квинстаун появились «камни с глазами»
Это дело рук местной художницы.
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Это дело рук местной художницы.
Неподалеку от художественной галереи Q Bank Gallery в Квинстауне в австралийской Тасмании, можно встретить большое количество очень странных камней. Это не просто минералы, а настоящие, хоть и немного жуткие, произведения искусства. Их создает художница Дженнифер Оллнут.
Девушка рассказывает, что попав в Квинстаун, который имеет богатую историю добычи полезных ископаемых, она начала коллекционировать интересные камни, которые находила на улице. А потом Дженнифер пришла в голову интересная мысль. Она начала рисовать на них человеческие глаза и возвращать в природу. Таким образом целый район города «ожил» и начал «подглядывать» за прохожими.