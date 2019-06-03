21:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британские школьники построили целый класс из пластиковых бутылок и мусора
На «кирпичи» ушло более 3-х тысяч бутылок.
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На «кирпичи» ушло более 3-х тысяч бутылок.
Ученики начальной школы Святой Марии в городке Аккрингтон в английском графстве Ланкашир превратили две тонны переработанного пластика в «экологически чистые кирпичи» для строительства учебной площадки.
Необычная классная комната построена на открытом воздухе. В ней есть зона для чтения, столы и стулья, а также небольшая хижина, целиком изготовленная из пластиковых бутылок, наполненных целлофаном и пластиковыми обертками.
Все «стройматериалы» ученики и преподаватели собрали своими силами в черте города.
Екатерина Гура