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21:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британские школьники построили целый класс из пластиковых бутылок и мусора

На «кирпичи» ушло более 3-х тысяч бутылок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученики начальной школы Святой Марии в городке Аккрингтон в английском графстве Ланкашир превратили две тонны переработанного пластика в «экологически чистые кирпичи» для строительства учебной площадки.

Необычная классная комната построена на открытом воздухе. В ней есть зона для чтения, столы и стулья, а также небольшая хижина, целиком изготовленная из пластиковых бутылок, наполненных целлофаном и пластиковыми обертками.

Все «стройматериалы» ученики и преподаватели собрали своими силами в черте города.

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