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13:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Кто такой волкособ и почему его запретили в Финляндии?

В России волкособов внесли в перечень потенциально опасных пород, а в Финляндии запретили их содержать и продавать.

Источник: AFP 2019
Статья
Топ пород собак, похожих на волков

С 1 июня в Финляндии вступили в силу новые правила, согласно которым запрещается продажа, реклама и содержание гибридов волка и собаки.

Волкособы считаются в стране чужеродным видом. Сейчас в Суоми насчитывается около тысячи волкособов. Тем, кто успел до запрета завести эту породу, животных разрешили оставить.

Запрет по скрещиванию волков и собак в Финляндии был принят в январе 2019 года, а в мае Госсовет республики одобрил постановление, запрещающее продажу, рекламу и содержание гибридов волка и собаки в стране.

Это, по словам министра сельского хозяйства Яри Леппя, способствует охране популяции диких волков Финляндии.

Что это за порода — волкособ?

Волкособ — волко-собачий гибрид крупного размера. Такое название было образовано из слов «волк» и «собака». Средний рост взрослой особи составляет 62−67 см, вес — 35−45 килограммов. Взрослые особи и щенки волкособа выглядят, как волки, имеют развитую мускулатуру, густую и пушистую шерсть. Окрас может быть серым, черным с наличием пятен или грязно-белым. Несмотря на поразительную внешнюю схожесть с волками, волкособы хорошо поддаются дрессировке.

По сравнению с собаками других пород, у волкособов намного лучше развит нюх. Еще на этапе тестирования породы они отыскивали «нарушителя» за 15−20 секунд, в то время как собакам требовалось на это 3−4 минуты.

Когда впервые вывели волкособа?

Гибриды волков и собак существовали с тех пор, когда появились собаки, но их потомство было агрессивным и не поддавалось дрессировке, поэтому именно как породу никто таких животных не воспринимал. В России впервые волкособы были выведены в 80-х годах кинологами в Пермском институте внутренних войск. Щенков удалось получить путем скрещивания волчицы по кличке Найда и немецкой овчарки.

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Волчица жила у охотника в одном из глухих поселков и воспитывалась им с двухнедельного возраста. До трех лет она сидела на цепи, но спустя некоторое время охотник решил пристроить ее в хорошие руки. Животное попало в Пермский институт Внутренних войск МВД РФ и было привлечено к воспроизводству гибридов. От нее получили три поколения волкособов с контролируемым поведением.

В 1981 году Международная кинологическая федерация (FCI) также зарегистрировала новую породу — волчья собака Сарлоса, голландский кинолог Ландер Сарлос начал эксперименты по скрещиванию волка и собаки еще в середине 1920-х, потом их продолжили его жена и дочь.

В 1982 году волкособа вывели и в Чехии. Кинологу Карелу Хартлу, работавшему в военном питомнике для собак, удалось скрестить карпатскую волчицу и кобеля из питомника. Гибрид получил название чешский влчак. Со временем кинолог добился разрешения на вывоз представителей этой породы за границу, но условия покупки щенков были очень строгими, а цены — высокими. Столь жесткие правила объясняются стремлением обезопасить породу от бесконтрольных вязок.

Можно ли купить щенка волкособа в России?

Несмотря на то, что в интернете попадаются объявления о продаже волкособов, эксперты отмечают, что в стране нет официальных питомников, занимающихся разведением подобных гибридов.

Гибриды, которые получаются от скрещивания волка и собаки, получаются непроизвольно, но мало кто целенаправленно станет вязать собаку с волком. Во-первых, для этого нужно иметь взрослого волка, который вырастет вместе с собакой. А питомников, которые занимались бы разведением таких гибридов в России, нет. На основе гибрида собаки и волка были выведено две породы — собака Сарлоса и чешский влчак.
Ирина Швец
интернациональный эксперт РКФ-FCI по всем породам собак, член президиума Российской кинологической федерации

Для чего используют волкособов?

В России волкособы в основном несут службу на границе или во внутренних войсках. Изначально проект по разведению и изучению гибридов волка и собаки в Перми был закрытым. Щенки, полученные в результате вязок, не подлежат официальной продаже, соответственно, родословные гибридам не выдаются. За 16 лет было получено 46 волкособов (пять поколений). С конца 2000-х волкособов использовали для охраны китайской и монгольской границ России. Также с этой породой работало пограничное управление ФСБ и государственные службы.

Чем опасна данная порода?

Волкособы сохраняют примитивные инстинкты волка, и опасность этого гибрида для человека объясняется, в первую очередь, волчьим нравом. Инстинкты могут сработать в любой момент, и животное способно легко проявить агрессию, свойственную диким животным.

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В опубликованном Министерством внутренних дел списке потенциально опасных пород собак волкособы как отдельная порода и волко-собачьи гибриды выделены двумя отдельными пунктами.

«Хищник, если его не трогать, и если он не голодный до смерти, человека не тронет. Очень часто такие животные пассивны по отношению к людям. Если говорить на обывательском языке, они трусливы. Хотя на самом деле это не трусость, а нежелание общаться. Поэтому есть определенные сложности в содержании таких животных и в общении с ними. Этот гибрид волка и собаки у нас внесли в список потенциально опасных. Но чтобы такие гибриды оказались массово в руках у людей — это нонсенс. Для их разведения нужны профессионалы, не только с точки зрения дрессировки и всего остального, но и с точки зрения экологии. Нужно понимать что, откуда и зачем у этих животных берется. Вряд ли они массово где-то появятся. В свое время разведением волкособов занимался Кировский питомник, охотники пытались скрестить лайку с волками, но потом от этого отказались, потому что щенки не были контактными», — говорит эксперт.

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