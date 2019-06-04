13:00 (мск), источник: Аргументы и факты
Кто такой волкособ и почему его запретили в Финляндии?
В России волкособов внесли в перечень потенциально опасных пород, а в Финляндии запретили их содержать и продавать.
С 1 июня в Финляндии вступили в силу новые правила, согласно которым запрещается продажа, реклама и содержание гибридов волка и собаки.
Волкособы считаются в стране чужеродным видом. Сейчас в Суоми насчитывается около тысячи волкособов. Тем, кто успел до запрета завести эту породу, животных разрешили оставить.
Запрет по скрещиванию волков и собак в Финляндии был принят в январе 2019 года, а в мае Госсовет республики одобрил постановление, запрещающее продажу, рекламу и содержание гибридов волка и собаки в стране.
Это, по словам министра сельского хозяйства Яри Леппя, способствует охране популяции диких волков Финляндии.
Волкособ —
Гибриды волков и собак существовали с тех пор, когда появились собаки, но их потомство было агрессивным и не поддавалось дрессировке, поэтому именно как породу никто таких животных не воспринимал. В России впервые волкособы были выведены в 80-х годах кинологами в Пермском институте внутренних войск. Щенков удалось получить путем скрещивания волчицы по кличке Найда и немецкой овчарки.
Волчица жила у охотника в одном из глухих поселков и воспитывалась им с двухнедельного возраста. До трех лет она сидела на цепи, но спустя некоторое время охотник решил пристроить ее в хорошие руки. Животное попало в Пермский институт Внутренних войск МВД РФ и было привлечено к воспроизводству гибридов. От нее получили три поколения волкособов с контролируемым поведением.
В 1981 году Международная кинологическая федерация (FCI) также зарегистрировала новую породу — волчья собака Сарлоса, голландский кинолог Ландер Сарлос начал эксперименты по скрещиванию волка и собаки еще в середине 1920-х, потом их продолжили его жена и дочь.
В 1982 году волкособа вывели и в Чехии. Кинологу Карелу Хартлу, работавшему в военном питомнике для собак, удалось скрестить карпатскую волчицу и кобеля из питомника. Гибрид получил название чешский влчак. Со временем кинолог добился разрешения на вывоз представителей этой породы за границу, но условия покупки щенков были очень строгими, а цены — высокими. Столь жесткие правила объясняются стремлением обезопасить породу от бесконтрольных вязок.
Несмотря на то, что в интернете попадаются объявления о продаже волкособов, эксперты отмечают, что в стране нет официальных питомников, занимающихся разведением подобных гибридов.
Гибриды, которые получаются от скрещивания волка и собаки, получаются непроизвольно, но мало кто целенаправленно станет вязать собаку с волком.
Во-первых,для этого нужно иметь взрослого волка, который вырастет вместе с собакой. А питомников, которые занимались бы разведением таких гибридов в России, нет. На основе гибрида собаки и волка были выведено две породы — собака Сарлоса и чешский влчак.
В России волкособы в основном несут службу на границе или во внутренних войсках. Изначально проект по разведению и изучению гибридов волка и собаки в Перми был закрытым. Щенки, полученные в результате вязок, не подлежат официальной продаже, соответственно, родословные гибридам не выдаются. За 16 лет было получено 46 волкособов (пять поколений). С конца 2000-х волкособов использовали для охраны китайской и монгольской границ России. Также с этой породой работало пограничное управление ФСБ и государственные службы.
Волкособы сохраняют примитивные инстинкты волка, и опасность этого гибрида для человека объясняется, в первую очередь, волчьим нравом. Инстинкты могут сработать в любой момент, и животное способно легко проявить агрессию, свойственную диким животным.
В опубликованном Министерством внутренних дел списке потенциально опасных пород собак волкособы как отдельная порода и
«Хищник, если его не трогать, и если он не голодный до смерти, человека не тронет. Очень часто такие животные пассивны по отношению к людям. Если говорить на обывательском языке, они трусливы. Хотя на самом деле это не трусость, а нежелание общаться. Поэтому есть определенные сложности в содержании таких животных и в общении с ними. Этот гибрид волка и собаки у нас внесли в список потенциально опасных. Но чтобы такие гибриды оказались массово в руках у людей — это нонсенс. Для их разведения нужны профессионалы, не только с точки зрения дрессировки и всего остального, но и с точки зрения экологии. Нужно понимать что, откуда и зачем у этих животных берется. Вряд ли они массово