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13:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Шедевр вам по карману. Работы легендарных художников, которые можно купить

Статуэтка Родена, полотна Уорхола и Дали, рисунок Климта и пейзажи Волошина — что можно купить на аукционах за миллион рублей.

Полотна известных художников являются атрибутом роскошной жизни. Они должны висеть в домах богачей, а простые люди, не обладающие сверхдоходами, могут посмотреть шедевры в музеях. Правда, некоторые образцы творчества всемирно известных мастеров оседают в частных коллекциях и обывателю либо вообще недоступны, либо доступны, но на очень редких выставках. Эти картины покупают на аукционах, и суммы там заоблачные: мало кто может позволить себе выложить $142 млн за триптих Фрэнсиса Бэкона «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» (торги Christie’s в 2013 году) или $140 млн за «Портрет Адели Блох-Бауэр I» Густава Климта (закрытые торги, состоявшиеся в 2006 году).

Но даже у самых известных живописцев есть работы, которые вполне доступны.

Разумеется, это не всеми признанные шедевры, место которым, конечно же, в музеях (в крайнем случае — в частном собрании). Но вряд ли удовлетворение от того, что рисунок с официально подтвержденным авторством знаменитого художника займет место на вашей стене, будет меньше от осознания, что это не приписываемый да Винчи «Спаситель мира» за $450 миллионов. АиФ.ru изучил результаты торгов и выбрал несколько не слишком дорогих картин, на которые вполне можно накопить.

Огюст Роден

Огюст Роден, «Правая рука»

Роденовского «Мыслителя» знают, пожалуй, все. Эта скульптура находится в музее Родена в Париже и вряд ли когда-нибудь будет выставлена на торги. Но у французского скульптора есть работы попроще и подешевле. В феврале 2019 года на лондонском аукционе Christie’s была продана небольшая, высотой всего 8,5 см, статуэтка под названием «Правая рука». Оценили её в 12,5 тысячи фунтов стерлингов (примерно 1 млн рублей), что оказалось ниже нижней границы эстимейта (15 тысяч фунтов). Но у этой работы известный провенанс, и когда-то она выставлялась в том самом музее Родена.

Оскар Рабин

Картина Оскара Рабина «Moscow Rooftops» («Московские крыши»)

Приобрести задешево даже рисунки мастеров русской классической школы, скорее всего, не удастся (работы Шишкина и Васнецова любят не только музеи), а вот современное искусство советского времени вполне доступно. Например, работы Оскара Рабина, одного из основателей группы «Лианозово» и организатора «Бульдозерной выставки» 1974 года. Его картину «Принц Чарльз и леди Ди в Париже» (датировано 1991 годом, размер 114×146 см) можно было купить на торгах русского искусства, которые проводил Christie’s в июне 2018 года, всего за 8,75 тысячи фунтов (примерно 715 тысяч рублей).

А картину Рабина «Moscow Rooftops» («Московские крыши») на торгах аукциона Sotheby’s «Russian Pictures» в июне 2017 года продали всего за 155 тысяч рублей (2125 фунтов).

Энди Уорхол

Энди Уорхол, «Дельфин реки Ла Платы»

Работы легенды поп-арта тоже обычно продаются за какие-то безумные деньги и часто устанавливают рекорды торгов. Но, в принципе, почти любой может себе позволить собственного Уорхола. Так, на лондонских торгах, которые проводил Sotheby’s в апреле 2019 года, картина «Дельфин реки Ла Платы» из серии «Исчезнувшие животные» была продана всего лишь за 13,75 тысячи фунтов (около 1,1 млн рублей).

Дэмьен Херст

Дэмьен Херст, «Beautiful Creme Egg In The Sky Spin Painting For Carl»

Английский художник (самый богатый в мире), предприниматель и коллекционер тоже обычно делает не самые дешевые работы. В 2007 году «За любовь Господа» (платиновый череп с бриллиантами) была продана за $100 млн. Но иногда он создает и что попроще. Например, картина «Beautiful Creme Egg In The Sky Spin Painting For Carl» (изображение яйца на холсте размером 87×92 см) ушла с молотка на Sotheby’s за 9375 фунтов (примерно 768 тысяч рублей).

Сальвадор Дали

Сальвадор Дали, «Dalídodecaedro»

Самые известные работы знаменитого сюрреалиста приобрести, пожалуй, будет сложно (и дорого), но его наследие велико и разнообразно, так что заполучить в свою квартиру картину самого Дали, в принципе, возможно. Например, его «Мадонна» («Madonne») была продана на торгах Sotheby’s в феврале 2019 года за 15 тысяч фунтов (1,31 млн рублей). Тоже недешево, но, возможно, такие вложения окупятся в будущем, ведь даже на этом аукционе эстимейт произведения (6000−8000 фунтов) был перекрыт вдвое.

А в июне 2018 года его же полотно «Dalídodecaedro» также ушло за 15 тысяч фунтов при предварительной оценке в 5000—7000 фунтов.

Густав Климт

Густав Климт, «Мужской торс без головы»

Австрийский живописец, работавший в жанре модерн, весьма популярен, и его произведения обычно недешевы. Но рисунки мастера можно приобрести значительно дешевле: например, «Мужской торс без головы» так и не нашел покупателя на Sotheby’s. Нижняя оценка стоимости этого произведения составляла 12 тысяч фунтов (1 млн рублей).

Петр Суходольский

Петр Суходольский, «Купальщицы»

Русский живописец, академик Императорской Академии художеств, прославился своими пейзажами и вообще сельскими мотивами в творчестве. На Sotheby’s в 2017 году продавалась его работа «Купальщицы» (размером 13,5×8,5 см) — аукцион выставил эстимейт в 3000—5000 фунтов, но покупатель согласился заплатить лишь 2,4 тысячи (около 200 тысяч рублей).

Владимир Маковский

Владимир Маковский, «Три мальчика»

Художник-передвижник, академик Петербургской Академии художеств (и ректор этой академии) писал жанровые полотна и воспитал целую плеяду учеников. Но, разумеется, и у него были картины, которые стоят недорого, несмотря на время, которое прошло с момента их создания. Например, «Три мальчика» (41×26 см) ушли с молотка за 18,75 тысячи фунтов (1,37 млн рублей).

Максимилиан Волошин

Максимилиан Волошин. Один из проданных пейзажей

Известный русский и советский поэт был известен еще и как художник-пейзажист. Его работы, возможно, не такие дорогие, как у его более известных коллег, но покупателям это на руку. В 2017 году Sotheby’s продал сразу три пейзажа Волошина за общую сумму в 20 тысяч фунтов (1,47 млн), а верхняя граница эстимейта (6 тысяч фунтов) была превышена в три с лишним раза.

Александр Бенуа

Александр Бенуа, «Вид на Монплезир, Петергоф»

Бенуа прожил долгую жизнь, был художественным руководителем «Русских сезонов» Сергея Дягилева, рисовал иллюстрации к книгам, после Октябрьской революции возглавил Эрмитаж, в 1926 году уехал из СССР и скончался в 1960 в Париже, не дожив до 90 лет нескольких месяцев. Его небольшое (28×46 см) полотно «Вид на Монплезир, Петергоф», датированное 1900 годом, было продано за 17,5 тысячи фунтов (примерно 1,3 млн рублей) — в пределах оценки аукциона.

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