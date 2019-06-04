13:32 (мск), источник: Аргументы и факты
Шедевр вам по карману. Работы легендарных художников, которые можно купить
Статуэтка Родена, полотна Уорхола и Дали, рисунок Климта и пейзажи Волошина — что можно купить на аукционах за миллион рублей.
Полотна известных художников являются атрибутом роскошной жизни. Они должны висеть в домах богачей, а простые люди, не обладающие сверхдоходами, могут посмотреть шедевры в музеях. Правда, некоторые образцы творчества всемирно известных мастеров оседают в частных коллекциях и обывателю либо вообще недоступны, либо доступны, но на очень редких выставках. Эти картины покупают на аукционах, и суммы там заоблачные: мало кто может позволить себе выложить $142 млн за триптих Фрэнсиса Бэкона «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» (торги Christie’s в 2013 году) или $140 млн за «Портрет Адели
Разумеется, это не всеми признанные шедевры, место которым, конечно же, в музеях (в крайнем случае — в частном собрании). Но вряд ли удовлетворение от того, что рисунок с официально подтвержденным авторством знаменитого художника займет место на вашей стене, будет меньше от осознания, что это не приписываемый да Винчи «Спаситель мира» за $450 миллионов. АиФ.ru изучил результаты торгов и выбрал несколько не слишком дорогих картин, на которые вполне можно накопить.
Роденовского «Мыслителя» знают, пожалуй, все. Эта скульптура находится в музее Родена в Париже и вряд ли
Приобрести задешево даже рисунки мастеров русской классической школы, скорее всего, не удастся (работы Шишкина и Васнецова любят не только музеи), а вот современное искусство советского времени вполне доступно. Например, работы Оскара Рабина, одного из основателей группы «Лианозово» и организатора «Бульдозерной выставки» 1974 года. Его картину «Принц Чарльз и леди Ди в Париже» (датировано 1991 годом, размер 114×146 см) можно было купить на торгах русского искусства, которые проводил Christie’s в июне 2018 года, всего за 8,75 тысячи фунтов (примерно 715 тысяч рублей).
А картину Рабина «Moscow Rooftops» («Московские крыши») на торгах аукциона Sotheby’s «Russian Pictures» в июне 2017 года продали всего за 155 тысяч рублей (2125 фунтов).
Работы легенды
Английский художник (самый богатый в мире), предприниматель и коллекционер тоже обычно делает не самые дешевые работы. В 2007 году «За любовь Господа» (платиновый череп с бриллиантами) была продана за $100 млн. Но иногда он создает и что попроще. Например, картина «Beautiful Creme Egg In The Sky Spin Painting For Carl» (изображение яйца на холсте размером 87×92 см) ушла с молотка на Sotheby’s за 9375 фунтов (примерно 768 тысяч рублей).
Самые известные работы знаменитого сюрреалиста приобрести, пожалуй, будет сложно (и дорого), но его наследие велико и разнообразно, так что заполучить в свою квартиру картину самого Дали, в принципе, возможно. Например, его «Мадонна» («Madonne») была продана на торгах Sotheby’s в феврале 2019 года за 15 тысяч фунтов (1,31 млн рублей). Тоже недешево, но, возможно, такие вложения окупятся в будущем, ведь даже на этом аукционе эстимейт произведения (6000−8000 фунтов) был перекрыт вдвое.
А в июне 2018 года его же полотно «Dalídodecaedro» также ушло за 15 тысяч фунтов при предварительной оценке в 5000—7000 фунтов.
Австрийский живописец, работавший в жанре модерн, весьма популярен, и его произведения обычно недешевы. Но рисунки мастера можно приобрести значительно дешевле: например, «Мужской торс без головы» так и не нашел покупателя на Sotheby’s. Нижняя оценка стоимости этого произведения составляла 12 тысяч фунтов (1 млн рублей).
Русский живописец, академик Императорской Академии художеств, прославился своими пейзажами и вообще сельскими мотивами в творчестве. На Sotheby’s в 2017 году продавалась его работа «Купальщицы» (размером 13,5×8,5 см) — аукцион выставил эстимейт в 3000—5000 фунтов, но покупатель согласился заплатить лишь 2,4 тысячи (около 200 тысяч рублей).
Известный русский и советский поэт был известен еще и как
Бенуа прожил долгую жизнь, был художественным руководителем «Русских сезонов» Сергея Дягилева, рисовал иллюстрации к книгам, после Октябрьской революции возглавил Эрмитаж, в 1926 году уехал из СССР и скончался в 1960 в Париже, не дожив до 90 лет нескольких месяцев. Его небольшое (28×46 см) полотно «Вид на Монплезир, Петергоф», датированное 1900 годом, было продано за 17,5 тысячи фунтов (примерно 1,3 млн рублей) — в пределах оценки аукциона.