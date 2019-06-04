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12:14 (мск), источник: ТАСС

Ураза-байрам: как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского поста

У мусульман заканчивается священный месяц Рамадан. С вечера 4 июня они начнут отмечать один из главных дней исламского календаря — Ураза-байрам (или по-арабски Ид аль-Фитр) — праздник разговения, знаменующий окончание поста. ТАСС рассказывает, как постятся приверженцы ислама, как узнать дату праздника и что нужно делать в этот день.

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Мусульманский пост как-то отличается от христианского?

Да, последователи ислама постятся иначе. Они не просто отказываются от определенных продуктов. Во время поста нельзя употреблять любую пищу и даже пить. Кроме того, под запретом оказываются развлечения и супружеские отношения. Однако пост продолжается только в светлое время суток — с утренней молитвы (намаза) и до вечернего азана (призыва на намаз). С наступлением темноты на стол мусульманина возвращается обычное меню, а в спальню — радости семейной жизни.

От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, дети до семи лет, а также путешественники (однако эти причины не освобождают их полностью от выполнения поста, пропущенные дни необходимо восполнить в другое время). Несоблюдение поста без уважительных причин считается великим грехом.

Для мусульман Рамадан — особое время. Именно в этот месяц людям был ниспослан Коран. Пост в месяц Рамадан — один из пяти столпов ислама.

Если Рамадан так важен, значит, Ураза-байрам — самый главный праздник в исламе?

Нет, Ураза-байрам является вторым по значимости после праздника жертвоприношения (Курбан-байрам), который совпадает с последним днем хаджа.

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Каждый год Ураза-байрам начинается в разное время. Почему?

Срок наступления праздника, как и день начала поста, рассчитывается по исламскому (лунному) календарю. Точная дата Ураза-байрама определяется по фазе луны — праздничным является первый день месяца Шавваль.

В разных странах Ураза-байрам отмечается в течение одного или трех дней, которые в большинстве государств являются выходными.

Как подготовиться к празднику?

Накануне Ураза-байрама мусульмане убираются в доме и готовят традиционные блюда.

До совершения праздничной молитвы нужно раздать обязательную милостыню — закят аль-фитр. Это делается с целью искупления возможных ошибок и упущений, допущенных во время Рамадана, а также для оказания помощи нуждающимся. По мнению ряда исламских богословов, предпочтительно выплачивать закят аль-фитр продуктами питания, а не деньгами.

Перед праздником последователи ислама совершают полное омовение, надевают нарядную одежду.

Как проходит праздник?

С восходом солнца в мечети начинается общая праздничная молитва (ид-намаз), которая длится до обеденного азана (призыва на молитву).

После ид-намаза мусульмане накрывают столы, приглашают гостей или сами навещают родственников, а также приходят на могилы усопших.

Для духовного очищения принято просить друг у друга прощения и читать суры из Корана.

Есть ли какие-то особые слова, которые надо говорить в этот день?

Традиционным поздравлением является фраза «Ид мубарак!» («Благословенный праздник!»).

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