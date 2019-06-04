12:14 (мск), источник: ТАСС
Ураза-байрам: как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского поста
У мусульман заканчивается священный месяц Рамадан. С вечера 4 июня они начнут отмечать один из главных дней исламского календаря —
Да, последователи ислама постятся иначе. Они не просто отказываются от определенных продуктов. Во время поста нельзя употреблять любую пищу и даже пить. Кроме того, под запретом оказываются развлечения и супружеские отношения. Однако пост продолжается только в светлое время суток — с утренней молитвы (намаза) и до вечернего азана (призыва на намаз). С наступлением темноты на стол мусульманина возвращается обычное меню, а в спальню — радости семейной жизни.
От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, дети до семи лет, а также путешественники (однако эти причины не освобождают их полностью от выполнения поста, пропущенные дни необходимо восполнить в другое время). Несоблюдение поста без уважительных причин считается великим грехом.
Для мусульман Рамадан — особое время. Именно в этот месяц людям был ниспослан Коран. Пост в месяц Рамадан — один из пяти столпов ислама.
Нет,
Срок наступления праздника, как и день начала поста, рассчитывается по исламскому (лунному) календарю. Точная дата
В разных странах
Накануне
До совершения праздничной молитвы нужно раздать обязательную милостыню — закят
Перед праздником последователи ислама совершают полное омовение, надевают нарядную одежду.
С восходом солнца в мечети начинается общая праздничная молитва (ид-намаз), которая длится до обеденного азана (призыва на молитву).
После
Для духовного очищения принято просить друг у друга прощения и читать суры из Корана.
Традиционным поздравлением является фраза «Ид мубарак!» («Благословенный праздник!»).
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