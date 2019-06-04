Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

«Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены», — ответила Алсу на высказывания в свой адрес. Позднее она удалила свою реплику. Однако многие подписчики успели заметить ее комментарий и пристыдили артистку.
Перепалка между Алсу и ее подписчиками произошла в комментариях под первым снимком, который артистка выложила в сеть после скандала на шоу «Голос. Дети». Ранее она закрыла комментарии к предыдущим постам.
Публикация певицы была посвящена благотворительному мероприятию, в котором приняла участие ее семья. По словам Алсу, выигранный на конкурсе миллион рублей Микелла Абрамова передала на благотворительность.
Ранее Первый канал аннулировал результаты шоу «Голос. Дети» после того, как расследование подтвердило накрутки голосов зрителей в пользу дочери Алсу. В специальном выпуске шоу от 24 мая все девять финалистов были объявлены победителями и получили по миллиону рублей.
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