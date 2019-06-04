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13:19 (мск), источник: Esquire

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске из-за обзора на фильм «За гранью реальности»

Блогера обвинили в нарушении допустимых объемов цитирования. Сам BadComedian считает это попыткой цензуры.

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) сообщил, что против него подали судебный иск на сумму один миллион рублей. Поводом для обращения стал критический обзор на фильм «За гранью реальности».

«Здравствуйте. Меня зовут BadComedian, и мне тут подумалось: а не закрыть ли мне канал? Почему? Потому что уже полгода меня судят», — сказал блогер.

Иск в январе 2019 года подала кинокомпания Kinodanz (с 2019 года KD Studios), занимавшаяся производством фильма.

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По словам Баженова, компания обвинила его в нарушении авторских прав — якобы блогер нарушил допустимый объем цитирования видеоряда исходного произведения. Сам Баженов говорит о том, что в российских законах точной информации о нормах цитирования нет, и называет произошедшее «попыткой цензурировать критику».

Блогер также отметил, что представители кинокомпании говорили ему, что за компанией «стоят очень влиятельные люди» и ее поддерживает Минкульт РФ.

Баженов ранее уже снимал обзор на фильм «Танцы насмерть», снятый Kinodanz. Как и в обзоре на «За гранью реальности», он критиковал Министерство культуры за то, что ведомство выделяет государственные деньги на фильмы, которые впоследствии проваливаются в прокате.

В поддержку Баженова выступил продюсер Александр Роднянский («Нелюбовь», «Левиафан»).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры — это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура», — заявил он.

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