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13:32 (мск), источник: Ведомости

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайны, передает корреспондент «Ведомостей».

Источник: Reuters

Речь идет о приказе МВД от 12 сентября 2013 года № 705-дсп «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ». Положение из приказа обжаловал экс-командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы Максим Лужных, которого уволили после отпуска в Болгарии и Доминикане в 2016 г.

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По его мнению, правило нарушает нормы Конституции, провозгласившей свободу передвижения, и федеральный закон, который запрещает выезд только носителям гостайны.

В суде представители МВД и Минюста доказывали, что спорный пункт приказа ничего не нарушает, так как речь идет не о запрете, а о необходимости уведомлять о плане поездки начальство. Согласно приказу, решение о возможности выезда за границу по частным делам принимается на основании мотивированного рапорта сотрудника.

Получается, что приказ ставит возможность сотрудника органов внутренних дел в зависимость от усмотрения начальства, отметил представитель Лужных Владимир Воронцов. По его словам, заявитель обязательно обжалует решение Верховного суда, а по завершении всех процедур обратится в ЕСПЧ или в Конституционных суд — скорее всего, в оба сразу.

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