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14:42 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Город в тумане

В столице Приморья начался особый сезон.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Туманы — одна из особенностей Владивостока. Это природное явление можно наблюдать с первыми солнечными лучами или в ночное время, в сочетании с подсветкой вантовых мостов через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог.

Традиционно сезон туманов начинается в последней декаде мая и завершается в конце июня. Иногда этот период наступает уже в апреле или даже в конце марта — значит, весна будет ранней.

Во Владивостоке туман распределяется в зависимости от высоты места. Разнообразный рельеф города даёт самые живописные картинки.

В среднем число дней, в которые туман залегает на вершинах сопок, составляет около 100 за год, а ниже, в порту, их примерно на 20 меньше. Чаще всего туманы поглощают бухту Тихую, так как облака поступают в город с моря преимущественно через Уссурийский залив.

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