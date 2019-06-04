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15:06 (мск), источник: Inc.Russia

Гейтс и Баффет обслужили клиентов американского кафе Dairy Queen

Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет отработали смену в ресторане сети Dairy Queen в городе Омаха, штат Небраска. Там находится штаб-квартира принадлежащей последнему инвесткомпании Berkshire Hathaway’s. Общепит также принадлежит Баффету.

Трехминутное видео опубликовано на официальном YouTube-канале основателя Microsoft. Одетые в фартуки сотрудников Dairy Queen, самые богатые люди мира (состояние Гейтса — $95,5 млрд, Баффета — $89,7 млрд) обслуживают посетителей: стоят на кассе, наливают газировку и делают конусы мороженого под присмотром супервайзера. По результатам смены он отметил, что нанял бы «новичков».

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Как следует из подписи к видео, визит в кафе произошел во время посещения ежегодной встречи акционеров Berkshire Hathaway’s в штаб-квартире компании в Омахе. Два миллиардера зашли в Dairy Queen на ланч, «а также чтобы немного потренироваться в обслуживании клиентов ресторана».

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«Мы узнали, как работать с кассовым аппаратом, встречать гостей и подавать блюда с фирменной улыбкой», — написал Гейтс.

Сеть кафе Dairy Queen появилась в 1930-е годы в Омахе, родном городе Баффета. Когда владельцы испытывали трудности, они продали ему общепит. В этом же городе базируется инвестиционная компания Berkshire Hathaway’s, которая владеет и Dairy Queen.

В середине 1960-х Баффет купил разорявшуюся текстильную компанию Berkshire Hathaway’s. Сделав фирму своим центральным активом, он начал расширять ее сферы деятельности, в частности, в области страхования, и, параллельно, выходил из текстильного бизнеса. К 1985 году последняя ткацкая фабрика Berkshire Hathaway’s закрылась, а компания стала инвестиционной. Теперь сфера ее интересов — от электротехники и железных дорог до IT и банковского сектора.

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