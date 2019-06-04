15:06 (мск), источник: Inc.Russia
Гейтс и Баффет обслужили клиентов американского кафе Dairy Queen
Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет отработали смену в ресторане сети Dairy Queen в городе Омаха, штат Небраска. Там находится
Трехминутное видео опубликовано на официальном
Как следует из подписи к видео, визит в кафе произошел во время посещения ежегодной встречи акционеров Berkshire Hathaway’s в
«Мы узнали, как работать с кассовым аппаратом, встречать гостей и подавать блюда с фирменной улыбкой», — написал Гейтс.
Сеть кафе Dairy Queen появилась в 1930-е годы в Омахе, родном городе Баффета. Когда владельцы испытывали трудности, они продали ему общепит. В этом же городе базируется инвестиционная компания Berkshire Hathaway’s, которая владеет и Dairy Queen.
В середине 1960-х Баффет купил разорявшуюся текстильную компанию Berkshire Hathaway’s. Сделав фирму своим центральным активом, он начал расширять ее сферы деятельности, в частности, в области страхования, и, параллельно, выходил из текстильного бизнеса. К 1985 году последняя ткацкая фабрика Berkshire Hathaway’s закрылась, а компания стала инвестиционной. Теперь сфера ее интересов — от электротехники и железных дорог до IT и банковского сектора.