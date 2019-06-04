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17:26 (мск), источник: Daily Storm

Путин сможет следить за регионами из космоса через «Государево око»

Президент России Владимир Путин сможет использовать систему космического мониторинга «Государево око» в режиме реального времени, для того чтобы увидеть, «что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами и дорогами» в регионах. Об этом рассказал журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, госкорпорация занимается реализацией системы.

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое», — цитирует Рогозина «Интерфакс».

Глава госкорпорации назвал «Государево око» «хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства». Доступ к данным системы должен иметь и кабинет министров, добавил он.

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В январе глава «Роскосмоса» сообщил, что госкорпорация предлагает реализовать проект «Государево око». Тогда он объяснил, что система поможет видеть через космические снимки очень высокого разрешения динамику изменения любых процессов на Земле. Такой проект может быть интересен МЧС, привел пример Рогозин. «Например, пожары — в интересах МЧС, сквозь сильное задымление мы можем выводить на площадь 25 квадратных метров пожарную авиацию. Так — пойди найди эпицентр возгорания — все видно из космоса», — сказал он. С помощью системы также можно следить за состоянием пахотных земель и сельхозугодий.

В мае пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил, что «Государево око» находится в начальной стадии реализации, для него еще не определили курирующее ведомство.

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