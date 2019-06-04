Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Били всех выживших: открыта тайна падения вертолета полного детей
Работник автозаправки оплатил за клиентку бензин и разбогател
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца
Меньшова возвращается на «Первый» со своим обновленным шоу
Туристам напомнили, как не потерять деньги при бронировании жилья
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
План бегства таинственно пропавшего Поршенко с женой раскрыли СМИ
Почему Газманов удалял опухоль в Германии
Елена Захарова приехала с дочерью на кинофестиваль
Меньшова возвращается на «Первый» со своим обновленным шоу
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ поймали в самолёте
Песков заявил, что РФ отключают от мировой Сети
Началось: Песков заявил, что РФ отключают от мирового интернета
Обнаженная дочь Успенской выложила фото в воде
Саакашвили показал, как живет в киевском доме без кухни
Как выглядит пляжный отдых москвичей: фото
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
16:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Назойливый бегемот утомил флегматичного носорога

Туристы в частном заповеднике Мала-Мала в ЮАР стали свидетелями ночного конфликта между бегемотом и носорогом. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings на YouTube.

Бегемот ходил по пятам за одним из носорогов и норовил понюхать или лизнуть его. Когда тот оборачивался, он открывал пасть и отказывался уходить. Через несколько минут носорог устал от «внимания» и уколол бегемота рогом. После этого животное на некоторое время отбежало, но вскоре снова вернулось.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Думаю, этому бегемоту было одиноко и скучно или просто любопытно», — считает автор видео, смотритель парка Майк Киркман (Mike Kirkman). По его словам, остальные бегемоты ушли из тех мест из-за засухи. «Не знаю, чем все это закончилось, но раненых животных потом не видели, — отметил он. — Отсюда вывод, что исход был мирным».

Читайте также

 Танец жениха-фрика на «Давай поженимся» шокировал Гузееву
Россияне разогнались до 200 км/ч, попали в аварию и выжили
Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности SSJ 100
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Аршавин получил запрет на выезд за границу
Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН
Фотогалерея: как выглядит Владивосток во время сезона туманов
«Не наши танки». Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов
Трамп задремал во время речи королевы Елизаветы II (видео)
Здоровье
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца Такое заявление сделали британские специалисты.
Hi-Tech
Как выглядит самый крутой недострой в мире Это очень странное место
Кино
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим «Первого канала» Тимур Еремеев будет вести передачу о семейных тайнах
Авто
«Личный автомобиль: за и против»: расставляем все точки над «i» Может ли что-то полностью заменить личный транспорт и почему цены на каршеринг будут только расти – ответы на эти и другие вопросы прозвучали в рамках круглого стола, организованного Авто Mail.ru
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Back in the USSR. Как советские дети проводили лето Вспоминаем и смотрим, как дети проводили свои каникулы – лучшее и самое беззаботное время в жизни
Леди
Как выглядит съемное жилье Шепелева, Тарасовой и других звезд Эти знаменитости слишком заняты, чтобы искать собственное жилье или им не хватает денег на квартиру или дом
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь