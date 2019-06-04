16:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Назойливый бегемот утомил флегматичного носорога
Туристы в частном заповеднике
Бегемот ходил по пятам за одним из носорогов и норовил понюхать или лизнуть его. Когда тот оборачивался, он открывал пасть и отказывался уходить. Через несколько минут носорог устал от «внимания» и уколол бегемота рогом. После этого животное на некоторое время отбежало, но вскоре снова вернулось.
«Думаю, этому бегемоту было одиноко и скучно или просто любопытно», — считает автор видео, смотритель парка Майк Киркман (Mike Kirkman). По его словам, остальные бегемоты ушли из тех мест
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