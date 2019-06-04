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16:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.

Источник: РИА "Новости"

Об этом она рассказала в интервью, опубликованном во вторник, 4 июня, на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«Может, вообще не стоит известным артистам, публичным людям отправлять детей вот так на Голгофу», — сказала Валерия.

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Так артистка прокомментировала ситуацию с телешоу «Голос. Дети», на котором победа дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой была аннулировала из-за накрутки голосов зрителей. Валерия отметила, что Микелла — очень талантливая девочка, но Алсу не следовало отправлять ее на конкурс.

«Когда ты отправляешь ребенка на конкурс… Никто изначально так не думал, не прокручивал ситуацию. Получается, что есть аудитория у Алсу, которая, что бы ни делали другие дети, будет отдавать свои голоса [ее дочери]. Друзья, знакомые будут поддерживать этого ребенка. Это неправильно. Должны быть все абсолютно в одинаковых условиях», — отметила она.

Певица ужаснулась реакции общественности, которая готова была «с таким остервенением загрызть ребенка». Она добавила, что не считает детские конкурсы хорошей затеей:

Я вообще против детских конкурсов. Потому что это палка о двух концах. В любом случае это плохо. Первое место занял — все, крышу снесло. Ребенок уже на звезде, думает, что всего достиг, и уже дальше можно ничего не делать. Не выиграл — можно вообще на всю жизнь подломиться.

Первый канал аннулировал результаты шоу «Голос. Дети» после того, как расследование подтвердило накрутку голосов зрителей в пользу дочери Алсу. В специальном выпуске шоу от 24 мая все девять финалистов были объявлены победителями и получили по миллиону рублей.

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