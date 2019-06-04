16:50 (мск), источник: Lenta.Ru
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.
Об этом она рассказала в интервью, опубликованном во вторник, 4 июня, на
«Может, вообще не стоит известным артистам, публичным людям отправлять детей вот так на Голгофу», — сказала Валерия.
Так артистка прокомментировала ситуацию с телешоу «Голос. Дети», на котором победа дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой была аннулировала
«Когда ты отправляешь ребенка на конкурс… Никто изначально так не думал, не прокручивал ситуацию. Получается, что есть аудитория у Алсу, которая, что бы ни делали другие дети, будет отдавать свои голоса [ее дочери]. Друзья, знакомые будут поддерживать этого ребенка. Это неправильно. Должны быть все абсолютно в одинаковых условиях», — отметила она.
Певица ужаснулась реакции общественности, которая готова была «с таким остервенением загрызть ребенка». Она добавила, что не считает детские конкурсы хорошей затеей:
Я вообще против детских конкурсов. Потому что это палка о двух концах. В любом случае это плохо. Первое место занял — все, крышу снесло. Ребенок уже на звезде, думает, что всего достиг, и уже дальше можно ничего не делать. Не выиграл — можно вообще на всю жизнь подломиться.
Первый канал аннулировал результаты шоу «Голос. Дети» после того, как расследование подтвердило накрутку голосов зрителей в пользу дочери Алсу. В специальном выпуске шоу от 24 мая все девять финалистов были объявлены победителями и получили по миллиону рублей.