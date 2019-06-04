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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии прошли захватывающие состязания по слэклайну (видео)

Среди исполненных трюков были сальто назад и тройные перевороты.

В немецком Штутгарте прошли двухдневные соревнования по слэклайну, на которых 30 участников из 14 стран продемонстрировали захватывающие трюки. Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах, включая триклайн и «лучший трюк».

Во время загрузки произошла ошибка.

Слэклайн (или хождение по стропе) зародился в 80-х годах прошлого столетия в США. Задача слэклайнеров — выполнить акробатические трюки на широких стропах, которые, в отличие от канатов, не вытянуты «в струну», а потому поддерживать оптимальное положение для равновесия на них невозможно.

Варвара Макарова

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