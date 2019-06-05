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00:18 (мск), источник: Mash

Шахматная фигура, купленная за 400 рублей 55 лет назад, сделала британца миллионером

Шахматная фигура, купленная за 400 рублей 55 лет назад, сделала британца миллионером.

Источник: AP 2019

В 1964 году шотландец купил шахматную фигуру за 5 фунтов стерлингов. Один из экспертов заметил, что это одна из потерянных фигур коллекции Льюиса Чессмена — их показывают в крутых музеях Шотландии, Эдинбурга и Лондона.

Семья не поверила, стала обращаться к антикварам — средневековая ценность подтвердилась. 250-летнюю фигуру продадут 2 июля в Лондоне. Британец может получить 1 миллион фунтов (80 млн руб.) — теперь обычный мужик заживёт красиво.

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