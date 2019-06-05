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08:40 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые полезные ягоды

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Источник: РИА Новости

«Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, потому что та клубника, которая сейчас везде продается, массового производства. В связи с тем, что производители борются за урожайность, чтобы получить больше ягод с меньшей площади, к сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной. То есть продукт хорошо выглядит, хорошо пахнет, но по вкусу он отличается, и, что очень важно, он очень сильно отличается с точки зрения химического состава», — рассказал врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко.

Поэтому те ягоды, которые не культивируются — голубика или брусника, например, с точки зрения пользы занимают первое место, хотя и являются менее доступными, уточнил врач.
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В свою очередь, врач диетолог Клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила, что в целом ягоды очень полезны и богаты витаминами и микроэлементами, такими как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь, силен. Содержание этих элементов в составе ягод может благотворно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поддерживать иммунную систему, а также замедлять процессы старения.

Черника и голубика, по словам эксперта, богата флавоноидами, то есть веществами, которые при попадании в организм активируют работу ферментов, в сравнении с другими ягодами, они являются лидерами по их количеству в составе.

Кроме того, ягоды разрешается употреблять и людям с сахарным диабетом, так как гликемический индекс, то есть способность повышать уровень глюкозы в крови, как правило, очень низкий, подчеркнула диетолог.

«Много информации, что ягоды вредно есть диабетикам, но если анализировать их состав, то это совершенно не так — углеводов небольшое количество, много клетчатки, несмотря на то, что это водянистый продукт. Из-за этого не происходит пикового повышения сахара в крови, поэтому ягоды можно употреблять пациентам с сахарным диабетом», — рассказала Ливанцова.

Эксперты сходятся во мнении, что есть ягоды можно ежедневно, дневная порция составляет 100−120 граммов, при этом чтобы получить положительный эффект для здоровья от полезных витаминов, содержащихся в ягодах, их следует употреблять как минимум 3 раза в неделю.

А вот от употребления ягод на ужин лучше отказаться, поскольку они стимулируют секрецию, то они могут повышать аппетит, что не желательно в позднее время, поэтому их следует есть на завтрак, обед или полдник, уточнил Пилипенко.

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Переедание ягод может вызвать урчание в животе, колики или диарею, поэтому лучше соблюдать рекомендуемую дневную норму, отмечают эксперты.

Противопоказанием к употреблению ягод, по словам гастроэнтеролога, являются все проблемы, связанные с воспалительными заболеваниями кишечника, панкреатит, гастрит и язва, кроме того ягоды нельзя употреблять людям, которые перенесли операцию по удалению желудка или части тонкой кишки.

Если противопоказаний нет, то ягоды принесут только пользу для организма, считают врачи.

«Наличие в рационе ягод значимо влияет на состав микрофлоры кишечника, которая, как сейчас становится понятно, во многом определяет самочувствие организма как такового. Поэтому чем разнообразнее человек питается, чем больше у него видов овощей, ягод, фруктов в рационе, тем разнообразнее флора в кишечнике и тем больше положительных эффектов от этой флоры может получить организм», — пояснил Пилипенко.

Чтобы добиться максимального эффекта для организма, лучше не отдавать предпочтение какому-то одному конкретному виду ягод, а смешивать их или чередовать, тогда польза для здоровья будет существенно выше, отметили врачи.

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