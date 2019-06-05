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08:58 (мск), источник: РИА Новости

В Салехарде выпал снег в первую неделю лета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Снег выпал в Салехарде (ЯНАО) утром в среду, второй год подряд это произошло в столице региона в первую неделю лета, сообщил РИА Новости руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

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«Да, действительно, выпал снег. Так ситуация складывается, что хорошие условия созданы для затягивания воздуха с севера, похолодание у нас», — сказал Кошкин.

По его словам, во второй половине среды осадки должны прекратиться, но сначала снег сменится дождем.

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«Уже не первый год. И в прошлом году была та же ситуация. Она не совсем рядовая, но и назвать ее экстремальной сложно. Обычная ситуация, живем на Полярном круге, такая погода вполне возможна», — добавил он.

Первый день лета 2018 года в Салехарде также ознаменовался снегопадом и сильным ветром, однако и тогда в региональном центре гидрометеорологии заявили РИА Новости, что это «вполне нормальное явление». Настоящее лето обычно приходит на Ямал ближе ко второй половине июня, поясняли в ведомстве.

Сильнейший снегопад накрыл столицу ЯНАО и соседний город Лабытнанги совсем недавно — 24 мая, когда в одном только Салехарде за сутки выпала двухмесячная норма осадков, а на улицы вышли 50 единиц спецтехники, которым не менее двух дней пришлось устранять последствия непогоды.

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