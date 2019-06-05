Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Произошедшее в ДНР вынудило Зеленского обратиться к властям РФ
Россиянин снял видео про ремонт дороги, теперь его ищет полиция
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца
Стас Пьеха: «Я перестал быть влюбчивым»
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Как выглядит самый крутой недострой в мире (фото)
В сети засекли «секретный» танк США (фото)
Стало известно, кем оказались убийцы экс-бойца ГРУ в Подмосковье
Убивает без разбора: Финляндия запретила шиповник
Что делать, если у близкого деменция: рассказывает врач
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
Стас Пьеха: «Я перестал быть влюбчивым»
Не хочу предавать мужа, но так мечтаю о своей первой любви!
Пять фраз, которые нельзя говорить детям
Жена Александра Малинина показала редкое фото супруга с сыном и внуками
IKEA придумала дизайн-проекты для российских «хрущевок»
Названы города с самыми дорогими вторичками
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
12:24 (мск), источник: Популярная механика

Физики нашли способ спасти кота Шредингера

Долгое время считалось, что квантовые скачки — это совершенно непредсказуемое явление, для иллюстрации которого Эрвин Шредингер даже сочинил знаменитую метафору с котом в коробке. Но теперь ученые уверяют, что нашли способ предсказать результаты скачков и даже повлиять на них — тем самым кот наконец будет спасен!

Источник: 3dman_eu/CC0

Знаменитый мысленный эксперимент австрийского физика Эрвина Шредингера «кошка в коробке» является иллюстрацией одной из определяющих характеристик квантовой механики — непредсказуемого поведения частиц на квантовом уровне.

Новость
Российские физики раскрыли одну из тайн рождения материи и антиматерии

Эта непредсказуемость делает работу с квантовыми системами невероятно трудной. Но что, если бы мы научились делать «квантовые предсказания»? Команда физиков считает, что это возможно. В новом исследовании они продемонстрировали свою способность предсказывать нечто, называемое квантовым скачком, и даже возможность полностью изменить процесс после его начала.

Фактически, по их собственным заверениям, они «спасли» кота Шредингера.

Давайте для начала освежим в памяти то, кто же такой этот самый кот. Эрвин Шредингер придумал сценарий: есть некая закрытая коробка, в которой находится кот. Кроме того, в коробке находится радиоактивный элемент, счетчик Гейгера и запечатанная колба с ядом. Элемента так мало, что за час может распасться только один атом, но с точно такой же вероятностью этого может и не случиться.

Если счетчик Гейгера обнаружит распад этого атома изотопа, то разобьет колбу с ядом и кот умрет.

Никакого способа заглянуть внутрь у наблюдателя нет, а потому нельзя наверняка узнать, жив кот или умер. До того момента, пока вы не откроете коробку и не увидите его, он существует в обоих этих состояниях. В тот же момент, когда коробка будет открыта, один из двух вариантов будет выбран совершенно случайно и способность кота быть одновременно и живым, и мертвым исчезнет.

Новость
Физики загнули «стрелу времени»

Конечно же, все это — просто забавная метафора для явления, которое физики называют квантовой суперпозицией, при которой частица (атом, электрон или фотон) может существовать в нескольких энергетических состояниях одновременно — вплоть до точки, когда появится наблюдатель. Как только это произойдет, случится внезапный переход между энергетическими состояниями, известный как квантовый скачок.

Раньше ученые могли лишь наблюдать за этим явлением, но теперь физики научились не только предсказывать, но даже манипулировать обстоятельствами так, чтобы сознательно изменить результат скачка в нужную им «сторону». Для этого исследователи, возглавляемые группой из Йельского университета, использовали искусственные атомы, называемые кубитами, которые также применяются в качестве основных единиц информации в квантовом компьютере. Каждый раз, когда вы измеряете кубит, он выполняет квантовый скачок. В долгосрочной перспективе такие скачки непредсказуемы, а потому попытки строить квантовые вычисления были весьма проблематичны.

Поэтому команда разработала эксперимент для косвенного наблюдения сверхпроводящего кубита, используя три микроволновых генератора для облучения кубита в герметичном трехмерном корпусе из алюминия.

Это микроволновое излучение переключает кубит между энергетическими состояниями, в то время как другой луч микроволнового излучения контролирует короб. Когда кубит находится в основном состоянии, микроволновый луч производит фотоны.

Внезапное отсутствие фотонов означает, что кубит собирается совершить квантовый скачок в возбужденное состояние.

Новость
Ученые предположили, что у Вселенной есть двойник, где время идет назад

Исследование показало, что это был не столько прыжок, сколько переход; не щелчок переключателя, а, возможно, скольжение рычага. Следовательно, другой, точно синхронизированный импульс излучения может обратить вспять квантовый скачок после того, как он был обнаружен, отправив кубит обратно в его основное состояние; или, опираясь на метафору кота Шредингера, не дать коту умереть и вернуть ее к жизни.

В долгосрочной перспективе непредсказуемость все еще имеет место быть. К примеру, исследователи все еще не могут с точностью предсказать, когда он произойдет — это могут быть как пять минут, так и пять часов. Но как только прыжок начался, он всегда следует по одному и тому же пути. Команда доказала это, сравнив 6 800 000 прыжков — все они были последовательными. «Квантовые скачки атома в некоторой степени аналогичны извержениям вулкана. Они абсолютно непредсказуемы в долгосрочной перспективе. Тем не менее, при правильном наблюдении мы можем с уверенностью обнаружить заблаговременное предупреждение о надвигающейся катастрофе и отреагировать до того, как она произошла», поясняют ученые.

 Как «прокачать» свою кухню: полезные лайфхаки
Уменьшающаяся Луна может переживать мощные землетрясения
Молдавия отказалась платить России за газ для Приднестровья
Зеленский обвинил Россию в гибели военных ВСУ в Донбассе
СК установил нанесшего смертельный удар бывшему бойцу спецназа
Абоненты оплатили отмену роуминга
В небе над Лондоном сфотографировали «черную дыру»
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Здоровье
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца Такое заявление сделали британские специалисты.
Hi-Tech
Что не так с самолетами Boeing Они далеко не столь хороши, как считали раньше.
Кино
Неузнаваемая Розанова на съемках с Ярмольником и Цыгановым Появились первые кадры драмы «Одесса», которая откроет юбилейный «Кинотавр», стартующий 9 июня
Авто
Новый «российский» кроссовер (конкурент Sportage): видео с теста Haval провёл ездовую презентацию кроссовера F7, главными конкурентами которого заявлены Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Kia Sportage
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Популярные темы на «Детях»
CFDA-2019 282
Отношение к иностранцам, проживающим на постоянной основе 247
Конкурс коротких рассказов. Закрытие сезона. Небывалая битва инстинктов)) 184
на что обратить внимание? 164
Леди
Ольга Бузова закрутила новый роман По словам звезды, ее новый возлюбленный — известный широкой публике человек.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь