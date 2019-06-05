14:45 (мск), источник: РИА Новости
Ален Делон в 83 года записал новую песню
ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский актер,
«Доказательство того, что и в 83 года актер все еще полон энергии», — отмечает издание.
Композиция называется Je n’aime que toi («Я люблю только тебя»), слова к ней написала француженка Джулия Пари, а музыку — канадский автор Рик Аллисон. Работа над песней велась на студии Studio Saint Germain в Париже.
В клипе на песню запечатлен сам Делон в студии, в процессе записи композиции. Тихим, проникновенным голосом он произносит слова песни, которая не слишком похожа на песню — скорее, на пронзительное письмо о любви.
Рядом на рояле играет Аллисон, а Пари наблюдает за этим, тоже надев студийные наушники. Завершается видео кадром с изображением женщины, стоящей у окна с видом на Эйфелеву башню.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973). Ален Делон является обладателем премии «Сезар» за фильм «Наша история» и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля.
В конце мая в ходе Каннского фестиваля 2019 года Делон стал обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф. Как ранее рассказал актер, он долго сомневался, принимать ли эту высокую награду, но в итоге решил таким образом отдать дань уважения всем тем режиссерам, с которыми ему довелось работать.