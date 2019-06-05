Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома

Фадиной пришлось пробираться через грязь, чтобы осмотреть ремонт одного из домов и пообщаться с подрядчиком. В какой-то момент путь преградила большая лужа. Мэр предложила: «Ну что, будем прыгать?», однако потеряла равновесие и упала, запачкав костюм. После инцидента она продолжила работу. Видео произошедшего попало в соцсети и СМИ.
«Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но на самом деле эта тема показательная. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям — лужи, грязь, ведется стройка. Ухабы, внутриквартальные проезды заполнены водой. Муниципалитету нужно подумать, потому что эти лужи идут под фундамент», — привели в пресс-службе слова Фадиной.
Представитель горадминистрации отметил, что мэр в целом иронично отнеслась к произошедшему, она не пострадала, обошлось без травм.