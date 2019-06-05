Директор нижегородской турбазы извинился перед детьми с ВИЧ

Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде. По словам руководителя благотворительного фонда «СТЭП» Ольги Кузьмичевой, руководство турбазы не приняло у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что «коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми». Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ. В итоге дети поедут отдыхать на другую турбазу. СК возбудил уголовное дело по статье 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).
«Я приношу свои извинения родителям и детям за праздник, который не удался», — сказал Шарков на брифинге в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области в среду.
По его словам, ситуация возникла из-за недопонимания, неполной информированности сотрудников турбазы и излишней эмоциональности участников конфликта:
Из нас сделали демонов… Мы с этими детьми работали раньше и продолжим сотрудничество с фондом «СТЭП»
В свою очередь руководитель фонда «СТЭП» Кузьмичева заявила журналистам, что они постарались урегулировать конфликт. «Для нас важно не стереть кого-то с лица земли, для нас важно, чтобы нас услышали и подобное больше не повторилось», — сказала она.
Кузьмичева добавила, что если поедет в «Новинки», то сначала без детей, «чтобы опробовать отношение сотрудников на себе».