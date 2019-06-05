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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Волочкова на открытии сезона в Анапе будет парить в воздухе с клоуном

КРАСНОДАР, 5 июн — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова, которая бесплатно выступит на открытии курортного сезона в Анапе после отказа мэра оплачивать ее шоу, продемонстрирует гостям праздника номер в воздухе с клоуном, сообщает администрация муниципалитета.

Источник: РИА Новости

Ранее мэр Анапы Юрий Поляков отменил электронные торги по закупке услуг по показу программы Волочковой на открытии курортного сезона, пояснив, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги. Отмененный аукцион объявлял городской театр. На деньги, которые хотели потратить на концерт артистки, закупят костюмы и музыкальные инструменты для местных творческих коллективов.

После этого Волочкова объявила о том, что сделает жителям и гостям курорта подарок и выступит на открытии сезона 8 июня на Театральной площади Анапы бесплатно.

Она при этом согласилась с тем, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне, однако заметила, что анапский мэр «решил попиариться за ее счет», пояснив, что никаких переговоров о деньгах не было.

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«Волочкова готовит уникальный номер специально для выступления в Анапе в новом для себя амплуа. Артистка будет работать в воздухе… В роли доброго клоуна в воздушном номере будет заслуженный артист России, создатель… цирка нового формата Global Circus Николай Челноков», — сообщает пресс-служба горадминистрации. Отмечается, что в паре с ним 9 июня Волочкова выступит в шоу-программе «Балерина и клоун».

Также, по данным администрации Анапы, на празднике открытия сезона Волочкова станцует под песню «Балерина» в собственном исполнении вместе с юными балеринами из местных ансамблей и школ искусств, а на следующий день даст бесплатный мастер-класс для одаренных детей Анапы.

Открытие курортного сезона-2019 в Анапе состоится 8 июня, запланирована масштабная культурная программа. По данным администрации, на открытие приедет Стас Костюшкин, его программа будет оплачена из внебюджетных средств, также выступят местные коллективы и цирк.

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