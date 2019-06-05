15:29 (мск), источник: Lenta.Ru
Ургант защитил заявившего о цензуре BadComedian и высмеял его врагов
Телеведущий Иван Ургант высмеял продукцию кинокомпании Kinodanz, которая подала в суд на
Фрагмент выпуска передачи «Вечерний Ургант» доступен на YouTube.
Ведущий кратко пересказал суть иска кинокомпании к блогеру и заметил, что в Kinodanz нанесенный им ущерб оценили в миллион рублей. «И теперь Евгений Баженов должен собрать
Претензия Kinodanz касается видеообзора на фильм «За гранью реальности». По мнению создателей картины, Баженов нарушил объемы цитирования. Они требуют, чтобы ответчик удалил критический ролик и выплатил им компенсацию. По словам блогера, компания угрожает ему своими связями с министерством культуры. Баженов считает происходящее цензурой.