Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядит самый крутой недострой в мире (фото)
Россиянин снял видео про ремонт дороги, теперь его ищет полиция
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Ирина Безрукова и Оксана Федорова сходили на выставку в Москве
Саакашвили показал, как живет в киевском доме без кухни
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Как выглядит самый крутой недострой в мире (фото)
В сети засекли «секретный» танк США (фото)
Тайную переписку Алсу слили в Сеть: содержимое возмутило
Эксперта изгнали навсегда: конфликт на «России 1»
Что делать, если у близкого деменция: рассказывает врач
Факты о загаре, после которых не захочется загорать
Новая прическа сделала Трампа моложе и вызвала бурную реакцию
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
Оскар Кучера: «Этим летом мы с женой снова станем родителями»
Внук Андрея Миронова в детстве был копией деда (фото)
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
Делает ли нас счастливее наведение порядка в доме?
Фоторепортажи
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
14Город в тумане
15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Горничные приняли участие в гонках на лодках-драконах (видео)

Это популярный вид спорта в Гонконге.

29 филиппинских горничных объединились в команду ради победы в гонке на лодках-драконах, которая прошла в Гонконге.

Женщины приходили на тренировки один раз в неделю — в свой единственный выходной. По их словам, этот спорт сплачивает и поднимает настроение.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Гонконге трудятся больше 300 тысяч домработниц. В основном они приезжают из Индонезии и Филиппинских островов. Многие зарабатывают на жилье или учебу для своих детей, младших братьев и сестер.

На прошедшем соревновании команда горничных пришла последней, но женщины не унывают. Они готовы тренироваться до победы.

Такие состязания — древняя китайская традиция, которой больше 2 тысяч лет. Каждый год в начале лета китайцы отмечают Праздник драконьих лодок, или Дуань-у. Он знаменует начало летней жары. Гонки стали настолько популярны, что распространились в США и других странах, получив статус полноценного вида спорта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также

Зеленский назвал бунтом в Раде непринятие его законопроектов
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
В Перми объяснили потребность в зонтах по шесть тысяч рублей
Экс-глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Ученые предрекли конец человеческой цивилизации
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу ГРУ
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Здоровье
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца Такое заявление сделали британские специалисты.
Hi-Tech
Что не так с самолетами Boeing Они далеко не столь хороши, как считали раньше.
Кино
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной Джулия Ванг попросила называть ее Томасом и объявила о генетическом заболевании
Авто
Новый «российский» кроссовер (конкурент Sportage): видео с теста Haval провёл ездовую презентацию кроссовера F7, главными конкурентами которого заявлены Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Kia Sportage
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Популярные темы на «Детях»
Конкурс коротких рассказов. Закрытие сезона. Небывалая битва инстинктов)) 298
Отношение к иностранцам, проживающим на постоянной основе 269
Мужчина и женщина на расстоянии. Закидайте меня доводами) 194
Я в стрессе. Не знаю как поступить 190
Леди
Ольга Бузова закрутила новый роман По словам звезды, ее новый возлюбленный — известный широкой публике человек.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь