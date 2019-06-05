15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Горничные приняли участие в гонках на лодках-драконах (видео)
Это популярный вид спорта в Гонконге.
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Это популярный вид спорта в Гонконге.
29 филиппинских горничных объединились в команду ради победы в гонке на
Женщины приходили на тренировки один раз в неделю — в свой единственный выходной. По их словам, этот спорт сплачивает и поднимает настроение.
В Гонконге трудятся больше 300 тысяч домработниц. В основном они приезжают из Индонезии и Филиппинских островов. Многие зарабатывают на жилье или учебу для своих детей, младших братьев и сестер.
На прошедшем соревновании команда горничных пришла последней, но женщины не унывают. Они готовы тренироваться до победы.
Такие состязания — древняя китайская традиция, которой больше 2 тысяч лет. Каждый год в начале лета китайцы отмечают Праздник драконьих лодок, или
Анна Лысенко
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