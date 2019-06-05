Власти Нью-Йорка запретили удалять кошкам когти

В ближайшее время запрет на проведение опасной процедуры вступит в силу в штате Нью-Йорк, США. Соответствующий билль будет подписан губернатором Эндрю Куомо в Олбани, все предшествовавшие обсуждения и корректировки он уже прошел.
Согласно документу, на территории Нью-Йорка запрещается проводить удаление когтей (онихэктомию), удаление фаланг пальцев (фалангэктомию), а также подрезание сухожилий (тендонэктомию). Нарушители будут обязаны выплатить штраф в размере до тысячи долларов, за исключением случаев, обусловленных необходимостью для сохранения здоровья кошки.
Различные способы удаления когтей у кошек вызывают массу осложнений начиная от кровотечений и заканчивая сильными воспалительными процессами. Помимо отсутствующей пользы для животного, онихэктомия или ее аналоги в очень большом проценте случаев приводят к отказу кошек пользоваться лотком, увеличившейся частоте укусов и отправке питомцев в приют. Наиболее распространена практика хирургического удаления или ограничения возможности выпускать когти в Северной Америке, где она стала традиционной для ветеринаров. В России такие операции не запрещены, однако значительная часть ветеринаров отказывается их выполнять.