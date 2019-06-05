Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядит самый крутой недострой в мире (фото)
Россиянин снял видео про ремонт дороги, теперь его ищет полиция
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Пассажир экстренно севшего Boeing 737 записал видео из салона
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Снос памятника Жукову в Харькове: появилась реакция Зеленского
Китайцы оценили шанс Киева силой захватить Донбасс
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Неузнаваемая Розанова на съемках с Ярмольником и Цыгановым
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Ольга Бузова закрутила новый роман
От классики к шику: Мелания Трамп блистает в Лондоне
Оскар Кучера: «Этим летом мы с женой снова станем родителями»
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Саакашвили показал, как живет в доме без кухни
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
18:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о трагичном финале фильма «Красотка»

Актриса Джулия Робертс, сыгравшая проститутку Вивиан в «Красотке», рассказала, что в оригинальном сценарии фильма концовка была мрачной. Об этом сообщает издание Variety в среду, 5 июня.

Во время беседы с Робертс ее коллега Патрисия Аркетт вспомнила, что много лет назад пробовалась для роли в картине «3,000», сюжет которой был оригинальным сценарием «Красотки». Она пояснила, что там был более трагичный финал, чем в романтической комедии 1990 года, где магнат Эдвард Льюис влюбляется в проститутку Вивиан.

Он должен был выкинуть ее из машины, швырнуть на нее деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке.
Джулия Робертс

Она пояснила, что лента так и не вышла, потому что кинокомпания, которая ею занималась, была закрыта. Позднее актрису пригласили в Walt Disney Company, и она узнала, что сценарий решили переделать.

В январе 2016 года пост Ричарда Гира в Facebook о возможности сиквела фильма «Красотка» набрал 1,1 миллиона лайков и 70 тысяч репостов за 14 часов. Так зрители по предложению Гира проголосовали за идею продолжения популярной романтической ленты.

 «Он умер на руках у девушки»: боец ГРУ погиб в драке с мигрантами
Бари Алибасова госпитализировали в тяжелом состоянии
В МЧС объяснили задержку подкрепления при катастрофе SSJ 100
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
В Перми объяснили потребность в зонтах по шесть тысяч рублей
Арестован фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ
Как выглядит девочка, весившая при рождении 245 грамм (видео)
Ученые предрекли конец человеческой цивилизации
Здоровье
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца Такое заявление сделали британские специалисты.
Hi-Tech
Что не так с самолетами Boeing Они далеко не столь хороши, как считали раньше.
Кино
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной Джулия Ванг попросила называть ее Томасом и объявила о генетическом заболевании
Авто
Новый «российский» кроссовер (конкурент Sportage): видео с теста Haval провёл ездовую презентацию кроссовера F7, главными конкурентами которого заявлены Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Kia Sportage
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Популярные темы на «Детях»
Конкурс коротких рассказов. Закрытие сезона. Небывалая битва инстинктов)) 359
Отношение к иностранцам, проживающим на постоянной основе 275
Мужчина и женщина на расстоянии. Закидайте меня доводами) 222
Старость 210
Леди
Ольга Бузова закрутила новый роман По словам звезды, ее новый возлюбленный — известный широкой публике человек.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь