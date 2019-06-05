18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
90-летняя звезда соцсетей запустила линию декоративной косметики
Омолаживающие средства там тоже есть.
Самая экстравагантная и необычная звезда Instagram по имени Бадди Винкл объявила о сотрудничестве с косметическим брендом.
Коллекция под названием No Bad Days («Нет плохих дней») включает в себя три продукта: омолаживающую маску для груди в форме радуги, палетку хайлайтеров и блеск для губ.
90-летняя звезда соцсетей прорекламировала декоративную косметику сама, а вот маску для груди решила отдать более молодой модели. Кстати, большая часть денег от продажи косметических средств пойдет на благотворительность.
Напомним, что экстравагантная старушка прославилась в Instagram несколько лет назад в возрасте 85 лет. Прабабушка начала публиковать в соцсети дерзкие посты в ярких нарядах после трагической смерти мужа и сына.
Сейчас бодрая бабуля активно сотрудничает с модными брендами, дружит со знаменитостями и посещает светские мероприятия. На ее страничку в Instagram подписаны более 3,8 миллионов человек.
Екатерина Гура