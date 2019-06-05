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19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит самая мистическая гора России (фото)

Об этом месте ходит множество слухов и легенд.

В России есть огромное количество удивительных мест. К ним, без сомнения, можно отнести мистическую гору Воттоваара, которую часто называют «местом силы».

Эта гора расположена в Муезерском районе Карелии на высоте 417,3 метров над уровнем моря и является наивысшей точкой Западно-Карельской возвышенности.

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На плато расположены окатанные валуны, стоящие на маленьких камнях, и диковинные закрученные деревья, из-за которых многие считают эту зону аномальной.

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Гора Воттоваара (что переводится как «Гора победы») с 2011 года является ландшафтным памятником природы. Охраняемая территория занимает площадь более полутора тысяч гектаров. В заповедник входит сама гора и прилегающая к ней местность.

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На протяжение многих десятилетий Воттоваара привлекает не только любителей природы, но и искателей приключений. Это, пожалуй, самая мистическая гора на территории России.

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Об этом месте ходит множество слухов и легенд. Некоторые видели здесь НЛО, другие слышали голоса и видели призраков, а третьи уверяли, что в этой аномальной зоне происходят разные неприятности с техникой. На горе можно найти различные амулеты, монеты, кольца и другие странные вещи, оставленные впечатлительными туристами.

Екатерина Гура

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