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19:45 (мск), источник: Популярная механика

Огородник победил вышку сотовой связи

Житель поселка Новозавидовский Конаковского района Тверской области в ночь с 29 на 30 мая текущего года вышел на тропу войны за урожай со своей земли. Оппонентом была вышка сотовой связи, облучавшая фрукты с овощами радиоизлучением, что, предположительно, наносило им серьезный урон.

Источник: РИА "Новости"

В ходе поединка с вышкой, ее оппонент нанес ей серьезный урон путем подпиливания, в результате чего порождение Максвелла рухнуло, попутно прервав сообщение по 10-киловольтной ЛЭП. О судьбе корнеплодов пока ничего неизвестно.

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Сообщения СМИ не раскрывают имя и возраст борца с радиодеталями, хотя у Cnews указывается, что речь идет о пожилом человеке, можно полагать, что мужского пола.

Сейчас ему грозит уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Самая суровая мера наказания по данной статье — это лишение свободы на срок до двух лет.

На допросе борец с вышками сотовой связи заявил, что уничтоженная им конструкция откровенно мешала ему. По его словам, испускаемые ей волны негативно сказывались на качестве урожая овощей и фруктов, который он собирал со своего участка.

Преступник подчеркнул, что неоднократно жаловался на злополучную вышку в различные инстанции, но так и не дождался никакого решения по его вопросу. Бездействие властей в итоге и побудило его взять пилу и сделать все своими руками.

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