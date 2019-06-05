Огородник победил вышку сотовой связи

В ходе поединка с вышкой, ее оппонент нанес ей серьезный урон путем подпиливания, в результате чего порождение Максвелла рухнуло, попутно прервав сообщение по 10-киловольтной ЛЭП. О судьбе корнеплодов пока ничего неизвестно.
Сообщения СМИ не раскрывают имя и возраст борца с радиодеталями, хотя у Cnews указывается, что речь идет о пожилом человеке, можно полагать, что мужского пола.
Сейчас ему грозит уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Самая суровая мера наказания по данной статье — это лишение свободы на срок до двух лет.
На допросе борец с вышками сотовой связи заявил, что уничтоженная им конструкция откровенно мешала ему. По его словам, испускаемые ей волны негативно сказывались на качестве урожая овощей и фруктов, который он собирал со своего участка.
Преступник подчеркнул, что неоднократно жаловался на злополучную вышку в различные инстанции, но так и не дождался никакого решения по его вопросу. Бездействие властей в итоге и побудило его взять пилу и сделать все своими руками.