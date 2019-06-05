Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Задолженность Милявской составила около 609 тысяч рублей. Ей также придется выплатить пени в размере ста тысяч рублей и госпошлину.
Как отмечает агентство, сама певица явилась в суд только на первое заседание. При этом ранее в комментарии радиостанции «Говорит Москва» артистка говорила, что присутствовала на десяти процессах, так как это является «делом чести».
Лолита также объясняла, что принципиально не платит ТСЖ. Она утверждала, что оплатила все коммунальные услуги, а сейчас товарищество просто пытается украсть у нее деньги. По ее мнению, некоторые относятся к эстрадным исполнителям предвзято и ошибочно думают, что музыканты «с жиру бесятся», ничего не делают и не хотят платить.