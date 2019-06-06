01:17 (мск), источник: Аргументы и факты
Дети «Солнца». Как сложилась судьба сыновей и дочерей Пушкина?
Знай Александр Сергеевич о похождениях своих потомков, он написал бы об этом еще не один роман.
Старая мудрость гласит: «На детях гениев природа отдыхает». В действительности это утверждение более чем спорно. Можно с легкостью найти примеры целых династий, когда сыновья и внуки не уступали в таланте гениальным дедам и отцам. Но порой потомки сознательно выбирают в жизни иную стезю, не желая соперничать с талантливым пращуром.
Быть поэтом с фамилией Пушкин после Александра Сергеевича или писателем с фамилией Толстой после Льва Николаевича — тяжкая ноша. Поэтому их наследники предпочитали идти другими путями.
Как же сложилась судьба детей великих русских писателей и поэтов? Это повествование, разумеется, нужно начать с сыновей и дочерей Александра Сергеевича Пушкина.
У Александра Пушкина и Натальи Гончаровой было четверо детей — два сына и две дочери. Старшей, Марии, к моменту гибели отца не было и пяти лет, младшая, Наталья, и вовсе была восьмимесячным младенцем.
Марию Александровну назвали в честь бабушки Пушкина — Марии Алексеевны Ганнибал. Старшая дочь Пушкина окончила привилегированный Екатерининский институт, и в 1852 году стала фрейлиной своей тезки Марии Александровны — жены цесаревича Александра, будущего императора Александра II. В 28 лет она вышла замуж за Леонида Гартунга,
Своих детей у Марии Александровны не было. Она помогала воспитывать племянников, детей брата Александра, рано потерявших мать.
Она много лет участвовала в мероприятиях, посвященных памяти отца. Мария Александровна пережила братьев и сестер, и уже после Октябрьской революции нарком просвещения Луначарский ходатайствовал об установлении для дочери Пушкина персональной пенсии. Марии Александровны
В начале XX века русские журналисты, писавшие о мероприятиях с участием Александра
Александр Александрович действительно был внешне похож на отца. Как и предписывал император, сын поэта закончил Пажеский корпус, из которого был выпущен корнетом в
В 1880 году Александр Александрович Пушкин был пожалован в
Сын Пушкина был женат дважды, причем первой супругой была племянница его отчима Софья Ланская — круглая сирота, воспитывавшаяся в одном доме с детьми Пушкина. Брак этот едва не расстроился,
Генерал от кавалерии Александр Пушкин умер 1 августа 1914 года — в день, когда началась Первая Мировая война.
Григорий Александрович, внук поэта, продолжил дело отца, став военным, и дослужился до звания полковника. А его сын, то есть правнук поэта, Григорий Григорьевич Пушкин, в годы Великой Отечественной войны, воевал в партизанском отряде особого назначения, участвовал в peйдах по тылам немецких войск под
Младший сын Пушкина Григорий, как и брат, пошел по военной стезе, но не был столь успешен. После окончания Пажеского корпуса, он дослужился до чина подполковника, и в этом звании в 1865 году вышел в отставку. В 1870-х годах Григорий Пушкин стал мировым судьей по Опочецкому уезду, совмещая эту должность с обязанностями присяжного заседателя Петербургского окружного суда.
До конца XIX века Григорий Пушкин проживал в родовом семейном имении в Михайловском. Он обустроил кабинет отца, где хранились вещи Пушкина, его книги. Этот мемориальный уголок стал впоследствии эталонным и каноническим для музейных работников.
В 1899 году Григорий Пушкин переехал в имение жены под Вильно, где и провел последние годы жизни, занимаясь благотворительностью. Как пишут о нем пушкинисты, «сын не унаследовал отцовских талантов, но заботливо берёг память о своем великом отце». Умер Григорий Александрович летом 1905 года.
Жизнь младшей дочери поэта, Натальи Пушкиной — еще один сюжет для романа. Современники признают, что из всех детей Александра Сергеевича именно характер Наташи более всего был похож на отцовский.
В юности Наташа, обладавшая ко всему еще и удивительной внешней красотой, без памяти влюбилась в князя Николая Орлова. Он ответил ей взаимностью, но на пути к счастью стал отец жениха. Алексей Федорович Орлов, внебрачный сын одного из братьев Орловых, возводивших на престол Екатерину Великую, дослужился до должности шефа жандармов, и полагал дочь неблагонадежного поэта Пушкина недостойной для себя невесткой.
В 17 лет Наталья Пушкина неистово полюбила господина Дубельта, известного игромана. Мать и отчим схватились за головы, но дочь поэта топнула ножкой и настояла на свадьбе. Наташа родила мужу троих детей, но темперамент обоих супругов в конце концов привел их к разводу. Дубельт пытался вернуть жену и мольбами, и угрозами, но ничего не помогло. Бракоразводный процесс длился шесть лет, и завершился в 1868 году.
Принцу она тоже родила троих детей — Софью, Александру и
Софья вышла замуж за внука Николая I — великого князя Михаила Михайловича, по прозвищу «Мих-Мих». Жить паре пришлось вне пределов России, потому что брак не одобрил император Александр III.
Младшая дочь Пушкина Наталья Александровна