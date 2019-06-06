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01:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Дети «Солнца». Как сложилась судьба сыновей и дочерей Пушкина?

Знай Александр Сергеевич о похождениях своих потомков, он написал бы об этом еще не один роман.

Старая мудрость гласит: «На детях гениев природа отдыхает». В действительности это утверждение более чем спорно. Можно с легкостью найти примеры целых династий, когда сыновья и внуки не уступали в таланте гениальным дедам и отцам. Но порой потомки сознательно выбирают в жизни иную стезю, не желая соперничать с талантливым пращуром.

Быть поэтом с фамилией Пушкин после Александра Сергеевича или писателем с фамилией Толстой после Льва Николаевича — тяжкая ноша. Поэтому их наследники предпочитали идти другими путями.

Как же сложилась судьба детей великих русских писателей и поэтов? Это повествование, разумеется, нужно начать с сыновей и дочерей Александра Сергеевича Пушкина.

«Вдове пенсион и дочери по замужество… Сыновей в пажи и по 1500 рублей на воспитание каждого по вступление на службу» — такое распоряжение отдал император Николай I после смерти поэта.

У Александра Пушкина и Натальи Гончаровой было четверо детей — два сына и две дочери. Старшей, Марии, к моменту гибели отца не было и пяти лет, младшая, Наталья, и вовсе была восьмимесячным младенцем.

Мария: фрейлина императрицы, за которую ходатайствовал нарком Ленина

Марию Александровну назвали в честь бабушки Пушкина — Марии Алексеевны Ганнибал. Старшая дочь Пушкина окончила привилегированный Екатерининский институт, и в 1852 году стала фрейлиной своей тезки Марии Александровны — жены цесаревича Александра, будущего императора Александра II. В 28 лет она вышла замуж за Леонида Гартунга, генерал-майора, управляющего Императорскими конными заводами в Туле и Москве.

Пережив в детстве смерть отца, в зрелые годы он получила еще один страшный удар судьбы — муж, несправедливо обвиненный в хищениях, покончил с собой.

Своих детей у Марии Александровны не было. Она помогала воспитывать племянников, детей брата Александра, рано потерявших мать.

Она много лет участвовала в мероприятиях, посвященных памяти отца. Мария Александровна пережила братьев и сестер, и уже после Октябрьской революции нарком просвещения Луначарский ходатайствовал об установлении для дочери Пушкина персональной пенсии. Марии Александровны Пушкиной-Гартунг не стало в 1919 году.

Александр: бравый генерал с обширным потомством

В начале XX века русские журналисты, писавшие о мероприятиях с участием Александра Пушкина-младшего замечали — глядя на седовласого генерала, можно представить, как выглядел бы поэт в преклонные годы.

Александр Александрович действительно был внешне похож на отца. Как и предписывал император, сын поэта закончил Пажеский корпус, из которого был выпущен корнетом в лейб-гвардии Конный полк. Александр Пушкин участвовал в Крымской войне, к 1869 году дослужился до чина полковника.

Во время русско-турецкой войны 1877−1878 годов Пушкин командовал Нарвским гусарским полком, был награждён золотым оружием с надписью «За храбрость» и орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

В 1880 году Александр Александрович Пушкин был пожалован в генерал-майоры Свиты Государя и назначен командиром первой бригады 13-й кавалерийской дивизии. В 1890-х годах Пушкин занимался развитием образования, в том числе женского. Был заведующим учебной частью Московского Императорского Коммерческого училища, членом советов по учебной части Екатерининского и Александровского женских институтов, московским губернским гласным.

Сын Пушкина был женат дважды, причем первой супругой была племянница его отчима Софья Ланская — круглая сирота, воспитывавшаяся в одном доме с детьми Пушкина. Брак этот едва не расстроился, из-за того, что церковные власти наложили на него запрет как на близкородственный. Пришлось снова прибегать к помощи императора, на сей раз Александра II. Царской волей свадьбе был дан зеленый свет. Софья родила любимому мужу 11 детей за 15 лет брака, и умерла в возрасте 37 лет. Спустя восемь лет Александр Пушкин женился вновь — его избранницей стала Мария Павлова. В этом браке родилось двое детей.

Генерал от кавалерии Александр Пушкин умер 1 августа 1914 года — в день, когда началась Первая Мировая война.

Из 13 детей генерала Пушкина до взрослых лет дожили 11. В этой ветви рода Пушкиных легко заблудиться и потеряться.

Григорий Александрович, внук поэта, продолжил дело отца, став военным, и дослужился до звания полковника. А его сын, то есть правнук поэта, Григорий Григорьевич Пушкин, в годы Великой Отечественной войны, воевал в партизанском отряде особого назначения, участвовал в peйдах по тылам немецких войск под Наро-Фоминском и Волоколамском. Затем Пушкин участвовал в боях за Харьков, Керчь, сражался на Курской дуге, форсировал Днепр. А после войны потомок Пушкина служил в Московском уголовном розыске. Знай Александр Сергеевич об удивительной судьбе своего правнука, несомненно, он написал бы о его приключениях гениальный роман.

Григорий: судья и хранитель памяти

Младший сын Пушкина Григорий, как и брат, пошел по военной стезе, но не был столь успешен. После окончания Пажеского корпуса, он дослужился до чина подполковника, и в этом звании в 1865 году вышел в отставку. В 1870-х годах Григорий Пушкин стал мировым судьей по Опочецкому уезду, совмещая эту должность с обязанностями присяжного заседателя Петербургского окружного суда.

До конца XIX века Григорий Пушкин проживал в родовом семейном имении в Михайловском. Он обустроил кабинет отца, где хранились вещи Пушкина, его книги. Этот мемориальный уголок стал впоследствии эталонным и каноническим для музейных работников.

В 1899 году Григорий Пушкин переехал в имение жены под Вильно, где и провел последние годы жизни, занимаясь благотворительностью. Как пишут о нем пушкинисты, «сын не унаследовал отцовских талантов, но заботливо берёг память о своем великом отце». Умер Григорий Александрович летом 1905 года.

Наталья: к принцу — через развод

Жизнь младшей дочери поэта, Натальи Пушкиной — еще один сюжет для романа. Современники признают, что из всех детей Александра Сергеевича именно характер Наташи более всего был похож на отцовский.

Пылкая, решительная, страстная, упрямая, она доставила немало хлопот родным.

В юности Наташа, обладавшая ко всему еще и удивительной внешней красотой, без памяти влюбилась в князя Николая Орлова. Он ответил ей взаимностью, но на пути к счастью стал отец жениха. Алексей Федорович Орлов, внебрачный сын одного из братьев Орловых, возводивших на престол Екатерину Великую, дослужился до должности шефа жандармов, и полагал дочь неблагонадежного поэта Пушкина недостойной для себя невесткой.

В 17 лет Наталья Пушкина неистово полюбила господина Дубельта, известного игромана. Мать и отчим схватились за головы, но дочь поэта топнула ножкой и настояла на свадьбе. Наташа родила мужу троих детей, но темперамент обоих супругов в конце концов привел их к разводу. Дубельт пытался вернуть жену и мольбами, и угрозами, но ничего не помогло. Бракоразводный процесс длился шесть лет, и завершился в 1868 году.

Еще в 1856 году, будучи замужем, Наталья закрутила роман с принцем Николаем-Вильгельмом Нассауским. В 1868 году, став официально свободной, дочь Пушкина вышла замуж за своего высокородного любовника.

Внуки Пушкина вступили в брак с отпрысками Романовых

Принцу она тоже родила троих детей — Софью, Александру и Георга-Николая. Интересно, что внуки Пушкина умудрились породниться с русским императорским домом.

Софья вышла замуж за внука Николая I — великого князя Михаила Михайловича, по прозвищу «Мих-Мих». Жить паре пришлось вне пределов России, потому что брак не одобрил император Александр III.

Георг-Николай же и вовсе взял в жены родную дочь императора Александра II. Как и сам он, его супруга, светлейшая княжна Ольга Юрьевская, была рождена в морганатическом, то есть неравном по статусу браке. Мать Ольги, княжна Екатерина Долгорукая, императрицей не являлась.

Младшая дочь Пушкина Наталья Александровна Пушкина-Дубельт, граф́иня Меренберг, умерла в Каннах в мае 1913 года.

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