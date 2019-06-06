13:45 (мск), источник: Известия
Далеко ли до пенсии: россияне запутались в нюансах реформы
Число обращений в Минтруд с просьбой разъяснить порядок выплат выросло в два раза за год.
Россияне стали вдвое чаще обращаться в Минтруд с просьбами разъяснить порядок выплаты пенсий. Об этом свидетельствует статистика ведомства по итогам прошлого года. Вал обращений связан с пенсионной реформой, сказали «Известиям» в Минтруде. Нюансов и инициатив было так много, что в них действительно легко запутаться, объясняют эксперты. По их мнению, путаницы можно было избежать, если бы каждый гражданин получил персонализированную справку обо всех изменениях и льготах — например, через портал госуслуг.
В 2018 году в Минтруд поступило 69,8 тыс. обращений граждан — почти на треть больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе ведомства в правительство, с которым ознакомились «Известия». 33,4% обращений (почти 23,3 тыс.) касались вопросов пенсионного обеспечения и социального страхования. Годом ранее их доля была вдвое меньше — 17,3% (около 9,4 тыс. в абсолютном выражении).
Рост числа обращений связан в том числе с работой по совершенствованию пенсионного законодательства, которая проводилась в прошлом году, сказали «Известиям» в
|Справка «Известий»
|Закон о пенсионной реформе был принят в прошлом году. Согласно нему теперь россияне будут заканчивать трудовую деятельность на пять лет позже: женщины в 60 лет, а мужчины — в 65. Во время переходного периода пенсионный возраст будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев. Таким образом, маневр будет завершен в 2028-м. Однако есть ряд исключений и особенностей.
В России специалисты многих профессий могут выйти на пенсию досрочно. Для этого нужно соответствовать определенным условиям, например набрать стаж. Допустим, учитель до маневра мог выйти на пенсию досрочно, если учил детей в течение 25 лет. Теперь же требование к специальному трудовому стажу для педагогических, медицинских и творческих работников сохранится (от 15 до 30 лет), но минимальный возраст, в котором они смогут получить пенсию, вырастет на пять лет.
Для тех, кто работает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, возраст официального окончания карьеры будет
Многие из тех, кто имел право досрочно выйти на пенсию по социальным мотивам и состоянию здоровья, сохранили свою льготу. Это, например, инвалиды войн и женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьми лет.
Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше с учетом переходных положений. Если детей четверо — на четыре года раньше.
Также с 2019 года жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Помимо темы пенсий россияне просили у чиновников Минтруда объяснений по вопросам соцзащиты, в том числе материнского капитала (28,8% обращений), оплаты труда (25,9%), прав инвалидов (9,7%) и прочим (2,2%). Как и раньше, письма поступали в Минтруд не только напрямую, но и перенаправлялись из администрации президента и аппарата правительства.
Тот факт, что у граждан возникло множество вопросов о реформе, удивления не вызывает, считает председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский:
Ведь в системе очень много нюансов, параметров. С учетом того что у каждого есть особенности стажа и льготы, мы фактически пришли к индивидуальному пенсионному страхованию. Остается только разъяснять людям. Было бы удобно, если бы человек смог найти персонализированную информацию, когда он может выйти на пенсию, какие есть льготы и надбавки, например, в личном кабинете на портале госуслуг.
Он добавил, что разъяснения гражданам необходимо давать простым языком — это снизит число вопросов и, соответственно, государственных средств и усилий на уточнение ответов.
Вероятно, дешевле было бы создать отдельный
— Такого рода система работает в Канаде. Человек звонит, называет оператору пароль и может получить всю необходимую информацию. У нас можно было бы идентифицировать граждан по СНИЛС и паролю, — считает Александр Сафонов.
Кроме того, множество вопросов могла спровоцировать ситуация с индексацией пенсий, напомнил он. Индексация выплат с 1 января 2019 года на 7,05% привела к тому, что доходы российских пенсионеров оказались выше уровня прожиточного минимума, установленного в регионе,
Эту ситуацию чиновники уже исправили после того, как на нее обратил внимание президент во время послания Федеральному собранию.