Она рассказала, люди старше пятидесяти лет не нужны природе, поэтому она создала много механизмов избавления от людей. И самым эффективным, по ее словам, является переедание, которому наиболее подвержены женщины.
Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ — с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха.
Елена МалышеваТелеведущая
Она добавила, что в реальности ожирение сильно связано с увеличением риска инфаркта и инсульта, а также развитием разных видов рака, причем у женщин с ожирением в несколько раз выше риск рака груди.
При этом телеведущая подчеркнула, что женщин старше 50 лет, страдающих ожирением, вдвое больше чем мужчин. Это связано с отсутствием у женщин тестостерона, который, по ее словам, является главным жиросжигающим гормоном.
«Второе — у мужчин гораздо больше мышечная масса, чем у женщин, а мышцы — это главное место, где жиры сжигаются, именно в мышцах находятся фабрики по сжиганию жира — митохондрии», — отметила Малышева.
Помимо этого, она добавила, что у женщин есть еще два отличия от мужчин, когда они более подвержены ожирению. Первый связан с периодом после родов, а второй — с климаксом. В эти периоды у женщин изменяется гормональный статус, из-за чего их организм хуже справляется с лишним весом.