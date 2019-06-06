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05:54 (мск), источник: "Российская газета"

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.

Речь идет об анализе неких образцов, собранных в свое время одним из исследователей, который всю жизнь занимался поиском йети.

Сейчас Питеру Берну 93 года, а в 1976 году ученый, намеревающийся доказать существование мифического существа, заставил ФБР проверить образцы волос и тканей, которые, по его мнению, могли бы помочь делу. Речь шла о 15 образцах.

«ФБР проанализировало волосы, — говорится в аналитической записке бюро, датированной февралем 1977 года. — Эксперты пришли к выводу, что образцы принадлежат подвиду семейства оленевых».
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93-летний Питер Берн признался, что он до сих пор не потерял надежду доказать, что снежный человек (он же Бигфут, Саскватч, Уродливый Снеговик и Йети) — настоящее, хотя и чрезвычайно редкое, существо.

«Это большой вызов», — сказал Берн, когда его попросили объяснить почти семидесятилетний интерес в поиске существ, которые, уверены многие, являются плодом воображения или инструментом мошенников.

На сайте Берна говорится, что «первая возможность отправиться на поиски йети появилась у него в 1946 году, когда он еще находился в британских королевских ВВС в Бомбее, Индия». Фотография показывает его «со знаменитым скальпом йети» в храме в Гималаях в Непале в 1958 году.

Другая фотография показывает очень большой след возможного снежного человека. Его желание увидеть йети привело к организации трех масштабных экспедиций по поиску снежного человека в Непале в конце 50-х годов прошлого века.

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Берн сказал, что за последние 50 лет он нашел два или три набора возможных следов йети с пятью пальцами на каждой ноге, оставленными в Гималаях на высоте четырех с половиной километров. Вместе с тем он признал, что эти отпечатки могли оставить индусские святые люди или садху, которых он видел на таких высотах. Это люди, которые отрекаются от земных благ и уходят в отшельники.

После переезда в США в 1960-х годах Берн стал главой «Информационного центра и выставки снежного человека» в Орегоне. При поддержке состоятельных людей, он попытался найти убедительные доказательства существования Бигфута на северо-западе Америки (на побережье Тихого океана).

«Я был там полный рабочий день, семь дней в неделю», — сказал Берн о своих ранних поисках снежного человека, которые в последний раз финансировались в 1990-х годах. Теперь, по его словам, поиск снежного человека остается для него хобби.

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