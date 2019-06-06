11:01 (мск), источник: BBC News Русская служба
Сначала «Хорст Вессель», теперь Eagle: бывший корабль нацистов на службе у США
Парусник Eagle готовил кадры для флота Гитлера. После войны он мог бы стать советским, но в итоге оказался в США.
Но и сейчас на корабле можно услышать русскую речь. Здесь готовят будущих офицеров Береговой охраны США и других стран.
Сейчас учебу проходят и двое русскоязычных кадетов — один из Украины, другой из Казахстана.
Они рассказывают, как преодолеть страх, чтобы взобраться на самый верх 45-метровой корабельной мачты, и признаются, что на Eagle ощутили «американскую мечту».