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12:18 (мск), источник: РИА Новости

Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Андрей Станавов. Почти три миллиона солдат, тринадцать тысяч самолетов и семь тысяч кораблей — ровно 75 лет назад, 6 июня 1944-го, союзные войска высадились в Нормандии. Дивизии генерала Дуайта Эйзенхауэра вгрызлись в укрепленное побережье, преодолели позиции гитлеровцев и широким фронтом двинулись на восток — навстречу Красной армии, рвущейся к Берлину.

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О самой масштабной десантной операции в истории войн, получившей название Overlord, — в материале РИА Новости.

Гости с моря

Нельзя сказать, что вторжение войск коалиции стало неожиданностью для немцев. Его ждали, оно витало в воздухе. Но точной информации о силах, месте и времени не было, — несмотря на колоссальное количество войск, англичанам и американцам удалось добиться высокой степени скрытности их подготовки и переброски в район высадки.

«По всей Южной Англии мужчины направляются к побережью, — писал в своем дневнике британский школьник Даниэль Кокс в конце апреля 1944 года. — В Саутгемптоне — войска. Военные лагеря — на каждом свободном клочке земли. Вокруг города — зенитки и прожекторы. Лихорадка вторжения захватила всех».

Источник: AP 2019
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Нормандский берег в те дни прочно оседлала немецкая группа «Б», состоявшая из 7-й и 15-й армий под командованием генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля. В общей сложности — 38 дивизий, три из которых разместились непосредственно на участке вторжения. С воздуха рубежи контролировали полтысячи бомбардировщиков и истребителей.

Кроме того, южное побережье Франции и Бискайского залива прикрывала группа «Г» — 1-я и 19-я армии, всего 17 дивизий. Войска опирались на мощную систему береговых укреплений под названием «Атлантический вал».

Прорывать его союзники решили одновременно в двух зонах — западной, где должны были высаживаться американские войска, и восточной — там действовали англичане. Западная зона включала два, а восточная — три участка, на каждом из которых предполагалось высадить одну усиленную пехотную дивизию. Во втором эшелоне оставались одна канадская и три американских армии.

День «Д»

В общей сложности к операции Overlord готовились более трех месяцев. К концу мая 1944-го основную массу десантников стянули в район сбора, откуда их начали поэтапно выдвигать к местам посадки на суда.

Первой по позициям немцев начала работать авиация. В ночь на 6 июня на окопы и блиндажи вермахта упали первые бомбы. Волны бомбардировщиков по 200 самолетов каждая последовательно наносили удары по заранее разведанным районам и артиллерийским позициям, закручиваясь в огромную воздушную карусель.

Источник: AP 2019

Всего той ночью в небо поднялись более 2,5 тысячи бомбардировщиков, методично утюживших артиллерийские укрытия и траншеи. Впрочем, несмотря на массированные удары, существенного ущерба укреплениям гитлеровцев авиация не нанесла — сказалась маскировка.

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Шестого июня, ровно в 6 часов 30 минут утра к побережью подошел морской десант. Первые две волны немцы сумели отбить, и лишь к вечеру союзникам удалось закрепиться в десяти-пятнадцати километрах от берега, захватив стратегические переправы через реки Дув и Орн. Это позволило приступить к выгрузке основных сил.

«Плоское дно баржи коснулось французской земли, — вспоминал в мемуарах военный фотограф Роберт Капа. — За металлическими ежами, торчащими из воды, виднелась тонкая линия берега, затянутая дымом. Вот мы и в Европе, вот нам и Easy Red. На мою прекрасную Францию жалко было смотреть. Она выглядела убогой и неприветливой, а немецкий пулемет, поливавший огнем баржу, окончательно испортил впечатление. Солдаты из моей баржи спрыгнули в воду. Они шли по пояс в воде, с винтовками наготове, и вместе с заграждениями и дымящимся пляжем составляли отличную композицию. Я на минуту задержался на сходнях, чтобы снять первую настоящую фотографию десантирования».

Следующие два дня захваченный плацдарм стремительно заполнялся свежими силами. Собравшись в ударный кулак, союзные войска развернулись в наступление и к 19 июня захватили город Канн. На этом их продвижение застопоривается — немцы оправились после первых ударов и стали блокировать все попытки прорваться дальше.

Второй фронт

Переломить ситуацию союзникам удается только к концу июля. Двадцать пятого числа экспедиционные войска переходят в общее наступление по всему фронту. За счет численного превосходства над противником они с ходу прорывают немецкую оборону, освобождают полуостров Бретань, блокируют порты Сен-Мало, Брест, Сен-Назер. Крупная группировка гитлеровцев под городом Фалез оказывается в окружении.

Источник: AP 2019
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Уже к 25 августа основные силы 1-й американской, 2-й английской и 1-й канадской армий широким фронтом вышли к Сене, освободили Париж и заняли всю северо-западную Францию. За считанные недели союзники пробились к западной границе Германии и вклинились в укрепленную линию Зигфрида.

Не прорвав ее с ходу, союзное командование развернуло масштабное наступление с фланга через территорию Голландии. За полгода боев экспедиционные войска заняли Италию, пробились вглубь Германии и освободили несколько стратегических укрепленных районов. Двадцать пятого апреля 12-я группа армий вышла на Эльбу и соединилась с передовыми частями наступающих с востока советских войск.

Высадка в Нормандии считается самой крупной десантной операцией за всю историю войн. В ней участвовала 21-я группа армий (1-я американская, 2-я английская и 1-я канадская армии) в составе 66 общевойсковых дивизий, из них — 39 дивизий вторжения, три воздушно-десантных дивизии.

Это два миллиона 876 тысяч военнослужащих, около 11 тысяч боевых и 2,3 тысячи транспортных самолетов. Для переброски использовались семь тысяч кораблей и судов обеспечения.

Источник: AFP 2019

Хотя высадка союзников сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны оставался советско-германский, где воевали самые боеспособные подразделения противника.

По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию «Оверлорд» лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.

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