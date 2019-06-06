11:42 (мск), источник: Чердак
«Опоздавшие» в Новый Свет индейцы оказались родственниками жителей Чукотки
Ученые детально рассказали о «чукотской» волне заселения Северной Америки.
Международная группа ученых, среди которых были и российские исследователи, доказали генетическое родство группы индейских народов Канады — атабасков — и палеоэскимосов. По словам авторов исследования, предки этой группы индейцев пришли в Новый Свет на много тысяч лет позже остальных, и родственны сравнительно позднему населению Чукотки, а вовсе не прямым предкам остальных американских индейцев.
Еще совсем недавно бытовало мнение, что происхождение индейцев Нового Света вполне ясно: ученые считали, что это потомки сравнительно однородной группы древних колонистов, пришедших туда около 12−13 тысяч лет назад. В последние годы ситуация значительно осложнилась: оказалось, что кроме генов палеолитических сибиряков у индейцев есть следы так называемой «популяции Y» — потомков аборигенов Австралии и Папуа — Новой Гвинеи, маршрут попадания которых в Новый Свет пока неясен.
Была и третья волна — миграция с Чукотки и распространение так называемых палеоэскимосов на всю территорию Американской Арктики (пять тысяч лет назад), и даже четвертая волна — заселение арктических районов Северной Америки «новыми эскимосами», то есть не древними, а уже прямым предками современных эскимосов. Это заселение случилось около 700 лет назад.
В 2012 году группа Дэвида Райха, изучившая геномы индейцев оджибве из Канады, предложила еще одну гипотезу относительно их происхождения.
Этот же источник оставил генетические следы среди алеутов и эскимосов. Эту гипотезу неоднократно оспаривали коллеги, в том числе группа Эске Виллерслева из Дании — их новая статья,
Окончательно установить истину оказалось очень сложно: наиболее популярные методы генетического анализа ненадежны в том случае, когда надо опознать гены древних народов, сравнительно близких друг к другу — например, древних палеоэскимосов или «новых», поздних эскимосов.
Авторы новой работы, применив последние методы обработки данных по геномам, изучили ДНК древних атабасков, индейцев из группы
Одна такая смешанная группа дала начало народам языковой семьи
Кроме этого, новая работа показала, что народы
Это второе смешение народов и сыграло ключевую роль в формировании
Интересна судьба другой группы: она по
Но и на этом странности в их миграциях не закончились: эти народы эскимосско типа затем вернулись обратно на Аляску. Авторы работы отождествляют их с «новыми» эскимосами, чья экспансия около 700 лет назад вытеснила палеоэскимосов, оставшихся жить в Америке 5 000 лет назад.
Все это показывает, что Северная Америка после подъема уровня океана и затопления Берингии — суши, соединявшей ее с Азией — вовсе не была строго изолированным куском суши, она не раз обменивалась населением с Азией. Причем речь шла не только о прибытии групп колонистов оттуда, но и обратном явлении — колонизации Азии группами, вернувшимся туда из Америки. На сегодня родство чукотских, эскимосских народов и индейцев