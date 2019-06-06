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11:42 (мск), источник: Чердак

«Опоздавшие» в Новый Свет индейцы оказались родственниками жителей Чукотки

Ученые детально рассказали о «чукотской» волне заселения Северной Америки.

Источник: РИА "Новости"

Международная группа ученых, среди которых были и российские исследователи, доказали генетическое родство группы индейских народов Канады — атабасков — и палеоэскимосов. По словам авторов исследования, предки этой группы индейцев пришли в Новый Свет на много тысяч лет позже остальных, и родственны сравнительно позднему населению Чукотки, а вовсе не прямым предкам остальных американских индейцев.

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Еще совсем недавно бытовало мнение, что происхождение индейцев Нового Света вполне ясно: ученые считали, что это потомки сравнительно однородной группы древних колонистов, пришедших туда около 12−13 тысяч лет назад. В последние годы ситуация значительно осложнилась: оказалось, что кроме генов палеолитических сибиряков у индейцев есть следы так называемой «популяции Y» — потомков аборигенов Австралии и Папуа — Новой Гвинеи, маршрут попадания которых в Новый Свет пока неясен.

Была и третья волна — миграция с Чукотки и распространение так называемых палеоэскимосов на всю территорию Американской Арктики (пять тысяч лет назад), и даже четвертая волна — заселение арктических районов Северной Америки «новыми эскимосами», то есть не древними, а уже прямым предками современных эскимосов. Это заселение случилось около 700 лет назад.

В 2012 году группа Дэвида Райха, изучившая геномы индейцев оджибве из Канады, предложила еще одну гипотезу относительно их происхождения.

В геноме оджибве авторы нашли признаки не только «первых индейцев» из палеолитической Азии, но и второй азиатской группы переселенцев, которые принесли свои гены в Америку значительно позже.

Этот же источник оставил генетические следы среди алеутов и эскимосов. Эту гипотезу неоднократно оспаривали коллеги, в том числе группа Эске Виллерслева из Дании — их новая статья, по-прежнему пытающаяся опровергнуть гипотезу Райха, вышла в том же номере Nature. Датская группа считает, что с предками индейцев на-дене смешивались не палеоэскимосы, а какая-то другая группа древних сибиряков, которая ближе к предкам «первых индейцев», а не к далекой от них эскимосской группе народов.

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Окончательно установить истину оказалось очень сложно: наиболее популярные методы генетического анализа ненадежны в том случае, когда надо опознать гены древних народов, сравнительно близких друг к другу — например, древних палеоэскимосов или «новых», поздних эскимосов.

Авторы новой работы, применив последние методы обработки данных по геномам, изучили ДНК древних атабасков, индейцев из группы на-дене. В результате они выяснили, что более 5 тысяч лет назад палеоэскимосская популяция отделилась от предков коряков, ительменов и чукчей, современной чукотско-камчатской языковой семьи, и мигрировала через Берингов пролив, попав в Америку. Там ее представители смешались с двумя группами «первых американцев», пришедших на материк за 10 тысяч лет до этого.

Одна такая смешанная группа дала начало народам языковой семьи на-дене. Другая — эскимосско-алеутской языковой семье. Палеоэскимосская примесь есть во всех народах языковой семьи на-дене, а вот у соседних индейских племен других языковых семей ее очень мало. Возник даже вопрос о том, где именно зародился праязык на-дене — в Америке или еще в Сибири. Пока, к сожалению, данных для вывода об этом все еще недостаточно.

Порядок ветвления популяций в палеоэскимосской группе, наложенный на карту. Е-А — предки эскимосско-алеутской языковой семьи, P-E — палеоэскимосы, N. First Peoples — «первые» североамериканские индейцы северной клады

Кроме этого, новая работа показала, что народы эскимосско-алеутской языковой семьи формировались в современном «генетическом облике» сложнее, чем считалось ранее. Примерно 4900−4400 лет назад палеоэскимосы в пропорции один к одному смешались с какой-то иной группой индейцев — потомками «первых индейцев», но не тех, что в смешении с другой группой палеоэскимосов дали начало языковой семье на-дене.

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Это второе смешение народов и сыграло ключевую роль в формировании эскимосско-алеутских народов современного облика. Судя по распределению генетической изменчивости (она больше всего в местах возникновения генетически «новой» группы), это случилось в районе архипелага Кáдьяк (юг Аляски). Алеуты после этого сразу мигрировали на Алеутские острова, где жили с тех пор в относительной изоляции.

Интересна судьба другой группы: она по какой-то причине вернулась из Америки в Азию, на Чукотку. Там она оставила первую археологическую культуру типичного эскимосского облика — древнеберингоморская культура, возрастом около 2 200 лет.

Но и на этом странности в их миграциях не закончились: эти народы эскимосско типа затем вернулись обратно на Аляску. Авторы работы отождествляют их с «новыми» эскимосами, чья экспансия около 700 лет назад вытеснила палеоэскимосов, оставшихся жить в Америке 5 000 лет назад.

Модель миграций эскимосско-алеутских народов, построенная на основании генетических и археологических результатов. Показаны движения через Берингов пролив на Чукотку и обратно

Все это показывает, что Северная Америка после подъема уровня океана и затопления Берингии — суши, соединявшей ее с Азией — вовсе не была строго изолированным куском суши, она не раз обменивалась населением с Азией. Причем речь шла не только о прибытии групп колонистов оттуда, но и обратном явлении — колонизации Азии группами, вернувшимся туда из Америки. На сегодня родство чукотских, эскимосских народов и индейцев на-дене подчеркивают не только детали языкового плана, но и общие культурные элементы — мифы о вороне, широко распространенные только у этой группы народов.

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