14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде нашли медвежонка-альбиноса (видео)
Рядом с ним — бурая
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Рядом с ним — бурая
Фотографу Рафаэлю Пернии из Канады удалось заснять редкого
Животное гуляло рядом со своей бурой мамой на юге провинции Альберта. «Такие медведи встречаются редко», — сказал Перния. Точное место съемки фотограф не указывает в целях безопасности животного.
Медвежонок, скорее всего, родился этой зимой.
Недавно в Китае обнаружили редкую панду-альбиноса. Это первое такое животное, замеченное в дикой природе, говорят эксперты.
Анна Лысенко
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