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14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде нашли медвежонка-альбиноса (видео)

Рядом с ним — бурая мама-медведица.

Фотографу Рафаэлю Пернии из Канады удалось заснять редкого медведя-альбиноса.

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Животное гуляло рядом со своей бурой мамой на юге провинции Альберта. «Такие медведи встречаются редко», — сказал Перния. Точное место съемки фотограф не указывает в целях безопасности животного.

Медвежонок, скорее всего, родился этой зимой.

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Недавно в Китае обнаружили редкую панду-альбиноса. Это первое такое животное, замеченное в дикой природе, говорят эксперты.

Анна Лысенко

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