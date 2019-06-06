17:58 (мск), источник: ТАСС
Главы информагентств на ПМЭФ назвали борьбу с фейками основным вызовом СМИ
Дискуссия «Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели?» состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.
Открывая дискуссию, председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО Михаил Гусман, занимающий пост
Факт — «король» в журналистике
Глава американского агентства Associated Press Гэри Прюитт отметил, что основная роль информагентств — предоставление новостей на основе фактов. «Мы рассказываем о фактах, и это те кирпичики, которые создают фундамент правдивой информации, — сказал он. — Существует объективный спрос: 91% населения хочет слышать новости без излишней пристрастности. Люди сами готовы делать выводы, они хотят жить лучше и использовать информацию для этого».
В век цифры, по его словам, удержать аудиторию можно только объективной информацией. «Последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию, очень часто соцсети гораздо быстрее распространяют информацию и собирают большую аудиторию, чем правдивые истории, которые распространяются основными СМИ. Сейчас факты находятся под угрозой», — сказал он. Именно факты, по мнению Прюитта, остаются «королем журналистики».
«Факты, по определению, нельзя придумать, представить как альтернативную реальность <…> Новостные агентства, особенно в сегодняшнем мире, играют важнейшую роль в победе фактов, — добавил Прюитт. — Мы должны защищать гражданское общество от политиков <…> Если мы занимаем
Прюитт призвал коллег опираться на правду, он также подчеркнул, что возглавляемое им агентство не ассоциировано с правительством США.
Скорость лжи и скорость правды
Генеральный директор агентства
«В век массовой дезинформации и фейковых новостей мы должны проповедовать правду, причем, распространять ее как можно быстрее, потому что ложь распространяется очень быстро, она может приводить к катастрофическим последствиям», — сказал он, подчеркнув, что «фейковые новости необходимо разбирать и говорить: это ложь».
Фрис сообщил, что не так давно в агентстве была создана служба верификации новостей. «Мы создали команду, в нее входит 40 профессионалов, и это нововведение. Они проверяют новости, поступающие из 25 стран. Мы считаем, что это новая миссия, новая обязанность для новостных агентств. Мы должны рассказать людям, что факт, а что нет, мы должны бороться против дезинформации», — сказал он.
Кроме того, Фрис назвал своей задачей сохранение главного актива агентства — журналистов. «У новостных агентств меняется
По его словам, сегодня как никогда в истории журналистика приобрела главенствующее значение.
«Мы уделяем большое внимание такому понятию как объяснительная журналистка. Мы считаем, что наша миссия состоит и в том, чтобы помочь читателю сориентироваться в сложном мире. Мы должны разобраться в процессах, понять и объяснить все читателю, однако это не означает, что мы должны стать в этих процессах заинтересованной стороной», — указал он. Главной страстью информагентств он назвал достоверность.
«Мы активно работаем, мы уже создали команду, куда входят и ветераны, и молодые журналисты, она называется “Верифика” — верификация. Они проверяют заявления на достоверность фактов. Они работают по стандартам испанских и международных СМИ», — сказал он.
Предотвратить конфликт
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов обратил внимание, что, когда используется термин «фейковые новости», следует держать в уме, что речь идет не просто о модном слове, но о лжи.
«Давайте помнить изначальное содержание и правильный перевод этого термина, фейковые новости — это ложь, ответственные медиа не должны врать своим читателям и своим клиентам. Как оказывается, в современном мире это не так просто, но мы должны показывать пример честности <…> Уверен, конфликтов станет меньше, и мир будет развиваться не через разрушение, а через созидание», — добавил он.
«Сейчас, когда конфронтация в мире достигла апогея, люди особенно нуждаются в нас, в СМИ, как в инструменте, который может предотвратить назревающий конфликт. И, как показывает практика, СМИ способны охватить массовую аудиторию, разбросанную по разным регионам, и сделать их прямыми участниками этого процесса миростроительства, непосредственно вовлечь», — сказал Михайлов.
Он отметил, что весь мир стал участником мирного процесса между КНДР и Южной Кореей. «Те договоренности, которых достигли эти два государства сейчас, пускай в маленькой частичке, я бы отнес
Гендиректор IRNA Сейед Зиа Хашеми также считает, что СМИ не могут быть безучастными наблюдателями происходящих событий. «Я убежден, что СМИ должны играть конструктивную роль в международных отношениях, они должны помогать решать конфликты, более того они могут предотвращать потенциальные будущие конфликты», — считает он.
Исполнительный директор Kyodo News Хироки Сугита призвал коллег «снижать» национальную составляющую в освещении новостей. «Каждый защищает свою собственную страну, но при этом необходимо снижать эту степень приверженности, играть более объективную роль в освещении международных конфликтов», — указал он. Хироки Сугита также призвал основывать новости на фактах, «а не на эмоциях и настроениях». При освещении конфликтов, сказал глава Kyodo News, следует слышать и другие стороны. Именно наличие полной информационной и фактической палитры обогащает статьи журналистов, служит аналитикой и создает атмосферу для принятия взвешенных решений.
Достоверность как приоритет
Генеральный директор Albanian Telegraphic Agency (ATA) Армела Красници, подчеркнула, что в последнее время число конфликтов возрастает именно
Модератор дискуссии, главный исполнительный директор Press Association Group Клайв Маршалл призвал руководителей информагентств к открытости и стремлению к истине. «Если мы не будем придерживаться этих принципов, тогда наша аудитория будет переключаться на другие каналы и источники», — сказал он.
В России в марте президентом Владимиром Путиным был подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Этот закон продолжает общемировой тренд борьбы с лживыми новостями, которые, по мнению участников дискуссии, являются главной проблемой в журналистике.
О форуме
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное