16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американские ученые раскрыли тайну паучьего клея
Это может стать прорывом в биотехнологиях.
Ученые Сара Стеллваген и Ребекка Ренберг из Армейской
Паутина и клей
Но в итоге они справились с ней за два года.
Методика, которую в ходе экспериментов разработали специалисты, упростит расшифровку других генов, связанных с производством паучьего клея и шелка.
Например, его можно будет использовать в сельском хозяйстве и животноводстве как эффективное и безопасное средство для борьбы с
Екатерина Гура