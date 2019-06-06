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16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американские ученые раскрыли тайну паучьего клея

Это может стать прорывом в биотехнологиях.

Источник: @eddyvanduijn

Ученые Сара Стеллваген и Ребекка Ренберг из Армейской научно-исследовательской лаборатории Мэриленда первыми в мире расшифровали последовательность генов, отвечающих за синтез паучьего клея, с помощью которого добыча удерживается в паутине.

Паутина и клей из-за своей уникальной прочности уже давно привлекают внимание специалистов со всего мира, но проблема в том, что гены, кодирующие их производство, сложны для изучения.

К примеру, длина гена паучьего клея составляет 42 тысячи пар оснований, а потому его расшифровка казалась ученым невыполнимой задачей.

Но в итоге они справились с ней за два года.

Методика, которую в ходе экспериментов разработали специалисты, упростит расшифровку других генов, связанных с производством паучьего клея и шелка.

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Разгадка строения паучьего клея может привести к революции в разработке биоматериалов.

Например, его можно будет использовать в сельском хозяйстве и животноводстве как эффективное и безопасное средство для борьбы с насекомыми-вредителями или кровососущими.

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Екатерина Гура

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