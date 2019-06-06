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18:20 (мск), источник: Кино Mail.ru

Тор и мопс: Крис Хемсворт привез новых «Людей в черном» в Москву

Звезда «Мстителей» посетил российскую столицу, чтобы представить картину «Люди в черном: Интернэшнл».

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон посетили Москву в рамках промотура экшн-комедии Ф. Гэри Грея «Люди в черном: Интернэшнл» — спин-оффа фантастического боевика «Люди в черном».

Актеры в компании очаровательного мопса, символизирующего одного из знаковых персонажей франшизы, приняли участие в фотоколле, а после пообщались с журналистами и поклонниками на пресс-конференции.

Хемсворт и Томпсон исполнили в новой картине роли суперагентов, которые пытаются вычислить шпиона, угрожающего безопасности мирового сообщества, в своих рядах. Помимо посетивших Россию звезд, в спин-оффе снялись также Лиам Ниссон, Ребекка Фергюсон и Эмма Томпсон.

Оригинальный фильм «Люди в черном» 1997 года рассказывал о секретных агентах (их сыграли Уилл Смит и Томми Ли Джонс), которые должны защитить Землю от инопланетных монстров. После успеха первой ленты на экраны вышли два сиквела комедии: «Люди в черном 2» и «Люди в черном 3».

Для Хемсворта и Томпсон работа над лентой «Люди в черном: Интернэшнл» — уже не первый совместный проект. Ранее они вместе снялись в супергеройских боевиках «Тор: Рагнарек» и «Мстители: Финал».

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