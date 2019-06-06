18:42 (мск), источник: РИА Новости
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Сериал «Чернобыль» снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
Сериал «Чернобыль» на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
«Посмотрел первые три серии… Фильм сделан мастерски. Ожидаемой “красной клюквы” там нет, есть только