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18:42 (мск), источник: РИА Новости

Мединский оценил сериал «Чернобыль»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Сериал «Чернобыль» снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Источник: РИА Новости

Сериал «Чернобыль» на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

«Посмотрел первые три серии… Фильм сделан мастерски. Ожидаемой “красной клюквы” там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже», — сказал Мединский «на полях» Петербургского международного экономического форума.

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